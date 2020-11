El oficialismo quiere aprobar el Presupuesto antes de que vuelva el FMI

La oposición en el Senado da por hecho que el oficialismo podrá aprobar el Presupuesto 2021 sin ninguna dificultad y da por perdida la batalla sobre eventuales cambios. Aún así y en línea con la estrategia desplegada en Diputados, en Juntos por el Cambio discutirán los planteos de fondo de un proyecto que consideran que “no es realista”. La abstención será la manera de ayudar a la gobernabilidad, sostienen, tal como acordó el frente opositor. En ese marco, el Frente de Todos apurará el tratamiento del proyecto para votarlo antes de que llegue la segunda misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), una señal en el tramo final de la renegociación que encara el ministro de Economía Martín Guzmán. El funcionario busca mostrar el camino de la recuperación económica post crisis y post pandemia.

La media sanción del Presupuesto 2021 votada tras 19 horas de debate y el plus de la discusión que se dio en particular ya fue girada al Senado donde comenzará la discusión en comisión el próximo martes por la tarde. El oficialismo no quiere extender demasiado el tratamiento, aunque con la presencia de Martín Lousteau y Esteban Bullrich en la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el cordobés Carlos Caserio la discusión técnica y política está garantizada, según Infobae.

El Frente de Todos no aceptará cambios para que la ley no vuelva a Diputados y quede sancionada antes de mediados de noviembre. Eso fue lo que motivó las negociaciones de último momento y las modificaciones que se hicieron durante la sesión en la Cámara baja.

POLÉMICO CAMBIO

Uno de los cambios, polémico, fue concedido para garantizar los votos del Frente de la Concordia Misionero: la creación de zonas francas en Misiones, una provincia que reclamaba por las desventajas comerciales que representa un territorio con 90% de frontera con Brasil y Paraguay. Hasta el PRO votó en particular a favor y en un hecho inédito saltaron la grieta y coincidieron en el voto a favor adversarios como el kirchnerista Héctor ‘Cacho’ Bárbaro y Alfredo Schiavoni, hermano del senador Humberto Schiavoni que preside en la Cámara alta el bloque macrista.

Aún cuando el tema había sido acordado con el radical misionero Luis Pastori, vicepresidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, advirtió que el artículo sería inconstitucional ya que el Poder Legislativo estaría delegando facultades propias al Poder Ejecutivo. En la madrugada del jueves se generaron diferencias en esa bancada opositora a tal punto que el jefe del interbloque, Mario Negri, habló en respaldo de Pastori y lo mismo hizo Sergio Massa desde la presidencia de la Cámara. “Hizo un gran trabajo Pastori como Luciano Laspina y como Carlos Heller. No queremos ventilar internas”, minimizó Massa, intentando salvar diferencias propias de cada distrito y evitar peleas en una sesión que transcurrió sin sobresaltos.