El 70% de los comercios registró caídas de ventas en los últimos 7 meses

El 70 por ciento de los comercios registró caídas en sus ventas respecto de los niveles existentes antes del inicio de la pandemia de coronavirus, de acuerdo con un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), que evaluó la situación de las empresas transcurridos siete meses desde el inicio del aislamiento.

La cifra, comparada con los reportes locales, muestra que al comercio platense le fue todavía peor, en este período, que al promedio nacional, ya el informe más reciente de la facultad de Ciencias Económicas de la UNLP arrojó que en nuestra ciudad el 74 por ciento de los locales vendió menos que en la prepandemia.

Volviendo a la encuesta de la CAC, las empresas indicaron, en un 29,9 por ciento de los casos, que sus ventas cayeron entre 26 y 50 por ciento respecto de los niveles previos a la pandemia; un 22,7 señaló que cayeron entre 1 y 25 por ciento; y un 14,4 por ciento que perdieron más de 50 por ciento del volumen de ventas.

Un 6,2 por ciento no registró variación; 17,5 por ciento indicó que las ventas crecieron entre 1 por ciento y 25 por ciento; 6,2 por ciento señaló que las ventas crecieron entre 26 por ciento y 50 por ciento; y 3,1 por ciento, que las ventas crecieron más del 50 por ciento.

Según el relevamiento, el 34 por ciento cree que no habrá variaciones en las ventas en noviembre respecto de octubre; 19,6 por ciento piensa que caerán entre 1 y 25 por ciento; 18,6 por ciento que caerán entre 25 y 50 por ciento; un 13,4 por ciento que perderán más de 50 por ciento; y 12,4 por ciento cree que crecerán entre 1 y 25 por ciento.

En este contexto, 74,2 por ciento de las empresas indicó que no tiene atrasos en el pago de salarios; 53,6 por ciento no tiene atraso en el pago de impuestos, y 67 por ciento no tiene atraso en el pago de servicios.

Acerca de cuál considera que será la condición de su empresa de continuar las restricciones actuales por los próximos 30 días, el 22,7 por ciento piensa que sufrirá importantes pérdidas, 21,6 por ciento deberá reducir su tamaño y 3,1 por ciento cerrará sus puertas.