Aseguran que la vacuna rusa Spuntik V tuvo eficacia del 92% en primeros ensayos de fase 3

Sputnik V, la primera vacuna rusa registrada contra el covid-19, ha probado ser eficaz en el 92 % de los casos, según los primeros resultados de las pruebas publicadas hoy por el Centro Gamaleya y el Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR).

"Los primeros análisis de datos provisionales de la vacuna Sputnik V contra el covid-19 durante la tercera fase de los ensayos demostraron una eficacia del 92 %", indicaron el desarrollador del preparado y el fondo soberano de Rusia a dos días del anuncio que se hizo sobre la vacuna de Pfizer donde sostuvieron que tuvo un 90% de eficacia.

Según el comunicado conjunto, este resultado se obtuvo en una investigación con más de 16.000 voluntarios 21 días después de recibir la primera dosis de la vacuna, que se inocula en dos tomas, o un placebo.

Cabe destacar que Argentina, según anunció el Gobierno, ya se aseguró millones de dosis de esta vacuna para aplicar a la población de riesgo y personal esencial una vez que tenga el visto bueno.

