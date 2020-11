VIDEO.- Tensión en Flores durante la detención de un hombre mientras desalojaban manteros

Este jueves, en el barrio porteño de Flores se vivieron momentos de tensión en el marco de un operativo contra la venta ambulante. En las redes se viralizó un video que una mujer que hacía compras grabó mientras la policía se llevaba detenido a un hombre.

“Hoy como muchas veces hubo disturbios con los manteros para sacarlos del lugar. Lo vi mil veces, veo como empieza a agitar la policía para que se vayan pero hoy se fue todo de las manos cuando se llevaron a uno de ellos delante de toda esa gente, que obvio no estamos de acuerdo”, comenzó el relato.

La mujer contó que se ve “como agarraron a un pibe que no tenía nada que ver, que estaba mirando y gritando como toda la gente, como yo inclusive, porque no podíamos creer lo que veíamos”, en relación a la detención de un mantero. “El pibe lo único que hizo fue gritar como todos lo que estabamos ahí, gritar para que no se lleven la mantero que estaba laburando”, continúo la mujer.

Por su parte, la legisaldora porteña Ofelia Fernández, quien compartió el video en sus redes sociales aseguró: “Las fuerzas policiales hace tiempo en la ciudad persiguen sin escrúpulos a trabajadores de la economía popular y cualquiera que -como este chico- intervenga para cortar ese abuso e impunidad sufre atrocidades cómo esta”.