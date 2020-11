“La madre es esquizofrénica, pero antes de eso les pegaba mucho a mis hijos”

Tres días después del ataque a cuchilladas que Sebastián Villarreal (30) perpetró en la escuela de baile “El Club de la Danza”, situada en avenida Federico Lacroze 2090, en el barrio porteño de Palermo, donde hirió a dos mujeres de 26 y 36 años, su padre Walter expresó que “no es un chico agresivo ni ermitaño” y confesó que la madre “los castigaba mucho”.

La causa fue recaratulada de “lesiones graves agravadas por ser la víctima una mujer, en contexto de violencia de género”, por la de “tentativa de femicidio”, que tiene una pena de entre 10 y 20 años de prisión. La medida fue tomada por el titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 5 del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la ciudad, Miguel Kessler, luego de escuchar la declaración del imputado y de los testigos presenciales del hecho. De igual forma, ordenó que Villarreal sea evaluado en profundidad por la Dirección de Medicina Forense (DMF), que depende del Consejo de la Magistratura de la Justicia porteña.

Según Walter, la madre golpeaba a sus hijos en la cabeza “con cosas contundentes”

El agresor fue trasladado ayer desde el Hospital Tornú hasta la sede de la DMF. Según se indicó, el objetivo es que en los términos del artículo 34 del Código Penal, los especialistas puedan determinar si entendió lo que hacía cuando apuñaló a Julieta Antón y a Sofía Bovino (ver aparte).

En el informe médico interdisciplinario realizado por una psiquiatra del Tornú, se reportó que el acusado tenía “alucinaciones” y presentaba “trastorno psicótico crónico y retardo mental”.

LOS PRIMEROS AÑOS Y LA MÚSICA

En un extenso diálogo y a poco de haber llegado desde Neuquén, Walter Villarreal reveló la sórdida historia que los jóvenes (Sebastián y su hermano Marcos) vivieron en su infancia, cuando eran una familia de cuatro personas en Mar del Plata y lo que sucedió cuando él los dejó para mudarse a Berisso. En ese sentido, detalló que “la mamá ahora está internada en un neuropsiquiátrico con un cuadro de esquizofrenia, pero antes de eso les pegaba, los castigaba mucho a mis hijos”.

Ése habría sido el motivo ulterior que los llevó finalmente a marcharse a Villa Argüello, a la casa de 126 entre 62 y 63 donde en la actualidad residían con su abuela.

“La Justicia me los dio recién cuando tenían diez años y porque ella los había abandonado”, reflejó, y contó que apenas llegaron a La Plata “los llevé al Hospital de Niños (Sor María Ludovica) a que les hicieran estudios neuropsiquiátricos porque sabía que la esquizofrenia es hereditaria”. No obstante, remarcó, “los médicos me dijeron que les estaba ‘haciendo perder el tiempo’, que los chicos no tenían nada”.

A ese respecto, Pedro Gargoloff, médico especialista en Psiquiatría y Psicología Médica, explicó que “hay una fuertísima carga hereditaria, hay evidencia incontrastable de esto, pero no está determinado únicamente por eso. En el caso de hermanos gemelos, por ejemplo, si uno padece esquizofrenia, el otro tiene una posibilidad de padecerla en un 50 por ciento. Además existen factores de desarrollo y contextuales -o el consumo de sustancias, particularmente marihuana-, pero si la persona no posee una vulnerabilidad genética, es poco probable que desarrolle la enfermedad”. Asimismo, aclaró que “aunque tampoco es inexorable que quien la padece, tenga hijos esquizofrénicos”.

Según el testimonio de Walter, “a partir de ese momento hicimos un proceso de recuperación y ahí empezaron a levantar un poco, a crecer, a tener una vida normal” ya que “ellos estaban en una situación malísima”.

Fueron “años difíciles” pero “placenteros, a ellos les faltaba el cariño de una familia”.

Empezaron en un colegio especial. Ninguno de los dos “sabía leer, sumar ni restar”, por lo que fue necesario brindarles una educación muy dedicada. Walter aseguró que el esfuerzo “dio sus frutos”: Marcos y Walter “terminaron la primaria en una escuela normal y después pasaron al secundario, hasta la universidad”, que terminaron por abandonar.

Tanto a Sebastián como a Marcos les gusta la danza y ambos eran “muy buenos bailando folklore, aprendieron acá en el barrio”, afirmó. Al primero lo impulsó a que “siguiera una carrera con eso, podría haber sido profesor porque realmente lo hacía bien”. Iban “a competir por la Provincia con mi mamá, y para ella también era un acompañamiento”.

Luego el ahora imputado dejó el folklore por otro tipo de baile y empezó a viajar a la ciudad de Buenos Aires para aprender coreografía. Nada hacía suponer que esa elección culminaría de forma abrupta con un ataque brutal a una profesora.

“NO SON CHICOS AGRESIVOS”

“Me llamó mi prima por teléfono y así me enteré del episodio. No pude hablar con Sebastián y lo que hablé con Marcos fue lo mismo que declaró en la fiscalía”, dijo el hombre. En su rostro se veía la sorpresa mezclada con la resignación. Y agregó: “No son chicos agresivos ni ermitaños, no hay nada que pueda hacer pensar que tuvieran un cuadro psicótico”.

“Marcos está re mal porque son iguales, mi hijo no es un asesino”, comentó sin poder contener las lágrimas. “La verdad”, continuó “que no tengo ni idea de qué pudo haber pasado. Estoy muy sorprendido”. Y resaltó que “yo estoy acá para quedarme con él, para ayudarlo, para contenerlo. Toda mi vida estuve para ayudarlo”. Por otro lado, hipotetizó que Sebastián “llevaba el cuchillo porque es una zona muy peligrosa, a mi prima le entraron ladrones y la maltrataron. Él como iba a Buenos Aires y venía de noche, calculo que ha llevado el cuchillo por eso, no por otra cosa”.

Por otro lado, sostuvo que “a las víctimas les pediría perdón, disculpas por el hecho. Nada justifica nada, pero si hubiera sabido que tenía esta patología que despertó ahora por supuesto que lo hubiera hecho tratar con antelación”, al tiempo que apuntó: “No es un chico malo, lo que ha pasado no lo sé, en qué circunstancias, no tendría que haber pasado. Una persona normal, en sus cabales, no hubiera hecho esto”. Finalmente, expresó que “yo me pongo en su lugar y si me hubiera sentido provocado o rechazado, me hubiese ido y listo, bailaré en otro lado si no me siento a gusto. Se ve que algo pasó en su cabeza que despertó esta enfermedad terrible”.

El episodio tuvo lugar el martes último a las 16 horas, en la escuela de baile “El Club de la Danza” donde Villarreal acudía con frecuencia. En ese tiempo despertó un fanatismo por Antón que de manera gradual se transformó en obsesión. En sus redes sociales dejó plasmados diversos posteos e incluso le enviaba constantes mensajes privados.

En la funesta jornada el joven tenía clase con la bailarina -hasta llegó a sacarse una foto minutos antes del ataque- y en un momento extrajo una cuchilla de cocina y la acuchilló. Bovino, otra de las profesoras y una de las dueñas del lugar, se interpuso para defender a Antón y también fue herida con el arma blanca. En medio del griterío desesperado de las víctimas y las alumnas que se encontraban en el recinto, alguien llamó al 911. Poco después arribaron a la escena efectivos de la Comisaría Vecinal 14B que tras una negociación trunca por el disparo de uno de ellos, consiguieron reducirlo. El proyectil impactó en el glúteo de Villarreal, sin provocarle una lesión seria.