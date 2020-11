“No te amo”, la bomba del príncipe Carlos a Lady Di la noche previa al casamiento

La conflictiva relación entre el príncipe Carlos y la princesa Diana fue, es y será uno de los temas que más apasiona a la prensa de todo el mundo, pero principalmente a la inglesa que reveló una conversación privada a horas de la ceremonia religiosa.

En el verano de 1981 todo el mundo estaba pendiente de la boda, la más espectacular de todos los tiempos. Todo el glamour posible en una sola ciudad. Todo Londres se vistió de gala para celebrar a su hijo pródigo y a la protagonista de un cuento de hadas. ¿Todo era color de rosas como se pensaba y se informaba? No

La noche anterior al casamiento, que se celebró el 29 de julio en Londres, el príncipe Carlos del Reino Unido se acercó a quien sería su esposa Diana Frances Spencer para hablarle y hacerle una confesión cruel y devastadora. Le dijo que no la amaba.

“No te amo”, le dijo mirando hacia el piso y con una mezcla de timidez y cinismo. La joven, quien por entonces tenía 20 años, quedó “devastada”. Esas palabras golpearon su corazón y su autoestima, pese a que de todos modos decidió seguir para adelante como esperaba la familia real, la suya y el mundo entero.

Esta revelación, casi 40 años después, la hizo Penny Thornton en el nuevo documental de ITV. Se trata de la astróloga que Lady Di solía visitar para poder atravesar sus malos momentos.

“Una de las cosas más impactantes que Diana me dijo fue que la noche antes de la boda Charles le dijo que no la amaba. Creo que Charles no quería ir a la boda con una premisa falsa. Quería arreglar las cosas con ella y fue devastador para Diana. Ella no quería seguir adelante con el casamiento en ese momento y pensó en no asistir a la boda”, contó .

Diana Spencer acababa de cumplir 20 años cuando en 1981 contrajo matrimonio con un príncipe Carlos de más de 30, heredero al trono presionado para encontrar esposa.

El hijo mayor de Isabel II aceptó casarse con Diana, pero siguió enamorado de su novia de juventud, Camilla, con quien se casaría en 2005, tras la misteriosa muerte de su primera esposa.

Lady Di, la estrella de la cuarta temporada de The Crown

Veintitrés años después de su trágica muerte, la princesa Diana hace su entrada en la familia real británica... en la esperada cuarta temporada de la serie “The Crown”, que Netflix estrena mañana de la mano de un personaje todavía controvertido.

Una actriz desconocida de 24 años, Emma Corrin, se mete en la piel de la joven Diana, imitando su voz suave y su mirada tímida bajo un espeso flequillo.

Diana aparece como una adolescente ingenua y luego como una prometida solitaria, que mata el aburrimiento patinando en los pasillos del Palacio de Buckingham. Una vez casada, es víctima de la angustia y la bulimia.

Carlos “fue probablemente un poco insensible a veces, pero no creo que haya sido nunca arrogante o indiferente, creo que realmente trató de hacer funcionar su matrimonio”, dijo Penny Junor, autora de la biografía “Carlos, víctima o villano”.

Por su parte, Diana era una chica “muy afectada” por su infancia: “su madre se fue de casa cuando tenía seis años y creció sin sentirse amada ni deseada”, explica Junor.

La ruptura de su relación, con un telón de fondo de infidelidades, y las entrevistas que dio la princesa provocaron un escándalo que sigue causando revuelo.

El trío amoroso es una de las tramas de la cuarta temporada de The Crown, ambientada al final de los años 1970 y en los 1980, un período convulso para el Reino Unido en que el IRA asesinó en 1979 a Louis Mountbatten, tío abuelo y mentor del príncipe Carlos, y el país se enzarzó en la guerra de Malvinas con Argentina en 1982.