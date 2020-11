Ecuador hizo un “negocio chino” con una represa que está en peligro por sus fisuras

Desde 2018 a la actualidad, la empresa china Sinohydro y el gobierno de Ecuador están envueltos en una profunda y millonaria controversia por las deficiencias que muestra la construcción de una represa, en un episodio que entran en juego, más allá de los daños ambientales que puede ocasionar, las ambiciones del país asiático en Latinoamérica

Se trata de la construcción de la represa Coca Codo Sinclair, acordada con Beijing por el gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017), quien lo exhibió como uno de los proyectos hídricos más importante en la historia de Ecuador. De hecho, en la inauguración en el año 2016 contó con la presencia en Quito del jefe de Estado chino Xi Jinping.

El Gobierno actual del presidente Lenin Moreno determinó acudir, por lo pronto, a una consultora alemana (TUV SUD), para que realice un diagnóstico y diseñe una estrategia para solucionar los problemas que se han detectado en Coca Codo Sinclair, fundamentalmente en lo referido a las microfisuras.

Lo hizo a través de la Contraloría del Ecuador, organismo que aprobó un informe en el que figuran todo tipo de falencias: entre las más graves, 171 mircrofisuras que podrían llevar al colapso total o parcial de la represa, según mencionaron.

También se habla de posibles problemas con los materiales usados en la construcción, pese a que Sinohydro señala que todo lo utilizado estaba estipulado en el contrato.

Estiman que el perjuicio económico por las fisuras existentes puede superar las decenas de millones de dólares.

En Ecuador, además, se preguntan quién autorizó a Sinohydro a hacer un gigantesco dique en un lugar de montañas que rodean al Reventador, un volcán activo que tuvo una última erupción importante en 2002.

Se proyectó que debería producir más de 1.500 megavatios de energía “limpia y renovable” y cubrir el 30 por ciento de la demanda eléctrica del país con un tiempo de vida útil de 50 años.

De acuerdo con la información oficial, el proyecto energético costó U$S 2.245 millones y la mayor parte del financiamiento se obtuvo a través de un crédito concedido por un banco de China.

Pero cálculos privados creen que fue mayor. Todos los funcionarios involucrados en el proyecto chino, como el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas que también se vio involucrado en el caso de la brasileña Oldrecht, terminaron en la cárcel por presuntos sobornos.

Como se dijo, los perjuicios económicos por las fisuras existentes pueden superar las decenas de millones de dólares y la discusión en el país sudamericano pasa por quién deberá pagar esos daños.

El diario New York Times a finales de 2018 título: “El gobierno ecuatoriano apostó por China para una represa que ahora se resquebraja”.

En la actualidad la hidroeléctrica no funciona en su total capacidad, denuncian.

Según la investigación del diario norteamericano, la obra se realizó “en contra” de todos los estudios y advertencias sobre las condiciones geológicas de la zona, en la que hay un volcán activo y es sujeta a terremotos. Otros estudios decían que la cantidad de agua del río no alcanzaba para tanta generación de electricidad.

Un ex funcionario de la represa dijo a al medio estadounidense que no se tomaron en cuenta los estudios que advertían de los riesgos porque los altos funcionarios presionaron para avanzar con la construcción del proyecto porque “un nuevo estudio habría tomado varios años” y no querían retrasarlo.

“Había en juego fuerzas geopolíticas más poderosas que los riesgos ambientales”, escribió el NYT. “El presidente de Ecuador en aquel momento, Rafael Correa, había prometido modernizar a su país y liberarlo de la influencia de Estados Unidos”.

Los problemas de la mega obra hidráulica se agravaron a partir del 2 de febrero del 2020, cuando el colapso de la cascada de San Rafael aceleró la erosión del río.

EL AVANCE CHINO

Uno de los mayores cuestionamientos surgidos en Ecuador a raíz de esta situación es el avance de China, más allá de su modelo de créditos , en varias regiones del mundo, inclusive en Argentina.

Alberto Acosta, exministro de Energía de Correa en 2007 y desde hace años crítico de aquel gobierno, indicó a BBC Mundo que Coca Codo Sinclair era un proyecto del que ya se había hablado desde la década del 80 y atribuye las fallas actuales a la falta de análisis y diagnósticos adecuados.

“A Sinohydro se eligió de manera directa y sin ninguna licitación internacional”

“Le propusimos al presidente de la República (Correa) aprovechar ese potencial hidroenergético, lamentablemente no se cristalizó de una manera adecuada. Faltó partir de estudios serios y responsables para determinar el potencial de generación y la realización misma del proyecto”, señaló al portal en español el experto. Acosta añade que la megaobra dejó muchas dudas desde el momento en que se elige a Sinohydro de manera directa y sin ninguna licitación internacional.

“Los chinos están de compras en el mundo desde hace años y Ecuador es uno de los países que está en la mira”, indica. El investigador señaló que China fue ingresando poco a poco a la economía ecuatoriana “como prestamista, como inversionista y como constructor de obras públicas”.

Proyectos como la hidroeléctrica y la crisis de deuda de Ecuador están vinculados. Una gran parte de la deuda externa del país fue contraída con bancos de China para realizar mega proyectos como los de Codo Sinclair. Recientemente, el gobierno ecuatoriano reperfiló 891 millones de dólares de deuda contraída con el China Development Bank y Eximbank, la que financió la represa.

Presencia en Mendoza

La empresa china, mientras, participa en Argentina de la represa de Portezuelo, a la que Mendoza considera como “la obra del siglo” aunque ahora está en litigio con La Pampa. A diferencia del polémico proyecto instalado en plena selva ecuatoriana, en la provincia cuyana los chinos de Sinohydro solo se encargarán de la construcción de la represa ya que el financiamiento será nacional y el proyecto ejecutivo fue realizado por ese distrito.

