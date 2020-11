“Por respeto a todos, es el momento de dar un paso al costado”

El complicado presente de Estudiantes también se llevó puesto, de alguna manera, a Javier Mascherano. Y es que luego de la derrota de ayer ante Argentinos Júniors en UNO, el ex capitán de la Selección Argentina sorprendió a todos al tomar la palabra en la conferencia de prensa virtual antes que Leandro Desábato para comunicar una decisión que ya venía analizando y que incluso se había deslizado durante el largo parate por la pandemia de coronavirus.

Sentado al lado del “Chavo”, el “Jefecito” comenzó diciendo: “Simplemente voy a ser corto. Es para anunciar mi retiro del fútbol profesional. Hoy jugué mi último partido profesionalmente”, indicó.

Al momento de explicar la determinación, sin permitir preguntas, profundizó: “Es una decisión que ya hace tiempo la venía pensando. Lo había hablado con el Club. Creo que es momento de terminar mi carrera; por sensaciones que tengo y por un montón de cosas que me fueron pasando en estos meses que hacen que, a nivel personal, y habiéndolo pensado durante todo este tiempo, lo más correcto sea terminar hoy”, indicó. “Sobre todo porque he vivido mi profesión al máximo. Al cien por ciento. Di lo máximo que podía. Y hoy me encuentro con que ya hace un tiempo que me cuesta. Y no quiero faltarle el respeto ni a Estudiantes, que fue el Club que confío en mí para volver a la Argentina, ni a mis compañeros ni a esta profesión que me lo ha dado todo”, sostuvo. “Así que básicamente quería anunciarlo”, remarcó antes de echar por tierra con cualquier tipo de problema interno. “Para que no haya ningún tipo de especulación, esto no tiene nada que ver con el Club o con un resultado. Esto tiene que ver con sensaciones y sentimientos que uno ha ido teniendo a lo largo de este último tiempo, donde esa ilusión que uno siempre tuvo para ser futbolista, fue apagándose”, remarcó.

Si bien la posibilidad estaba latente e incluso se dudaba de que retornara tras el parate y siguiera el mismo camino que siguieron, por ejemplo, Gastón Fernández o José Basanta, Mascherano describió lo que vivió entre marzo y el reinicio de las prácticas, a mediados de agosto.

“Las cosas se dieron de esta manera. A veces uno no elige el final. Se termina dando por sí solo”

Javier Mascherano,

sobre su decisión

Al respecto, explicó: “Volví a la pretemporada, post pandameia, creyendo que esa ilusión la iba a poder volver a sentir y volver a sentir todo eso que me hizo ser quien soy. Y la verdad es que no pude”, sentenció. “Y por respeto a todos, hoy es el momento de dar un paso al costado y de terminar con esta carrera”, agregó. “Quería aclararlo y no quería dejar pasar el tiempo para que no haya ningún tipo de especulación”, completó.

Antes del cierre y de salir por la puerta de la sala de prensa por última vez como jugador profesional, Mascherano recordó sus casi 20 años en la elite del fútbol mundial y agradeció las distintas oportunidades que tuvo.

“Estoy agradecido infinitamente a todos los clubes, los entrenadores y los compañeros que he tenido a lo largo de toda mi carrera”, remarcó. “Estoy agradecido a este Club, que me dio la oportunidad de venir a poder jugar los últimos tiempos. Lamentablemente fue menos de lo que yo pretendía. Las cosas se dieron de esta manera. A veces uno no elige el final. Se termina dando por sí solo”, enfatizó.

Por último, sumó palabras de agradecimiento a Desábato en particular y a todo Estudiantes.

“Agradecerle también al Chavo y a toda la institución y a los compañeros por haberme soportado este último tiempo. Así que simplemente quería que lo supieran todos. Estoy muy agradecido por cómo me han tratado durante todo este tiempo. No hay mucho más que decir”, concluyó antes de despedirse de Desábato con un abrazo.