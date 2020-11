Canaletti contra Duggan: “Se cuelgan de mi entrepierna”

El caso del asesinato de María Marta García Belsunce volvió a ocupar el centro del debate público (o al menos, del debate tuitero) en la última semana, tras el estreno de “Carmel”, la serie documental que retrata el homicidio que tuvo lugar en el country, una serie por la que desfilan los inverosímiles protagonistas del caso y las mil y una hipótesis, algunas increíbles, otras directamente disparatadas, que rodearon a la tragedia.

En medio del furor, mientras las insólitas frases de los sospechosos en el documental se volvían meme, el periodista Pablo Duggan, que aparece en la serie, visitó “Intrusos” para hablar del caso, y aprovechó para disparar contra un colega: el mediático Ricardo Canaletti, estrella de TN.

“¿Es mucho pedirle que lea el expediente? Estoy segurísimo de que no lo leyó. Hasta el día de hoy sigue diciendo las mismas estupideces que él sabe perfectamente que son falsas”, disparó, y dijo que su colega se había hecho un picnic con el asesinato.

Por supuesto, Canaletti, de sangre italiana que hierve fácil, no la iba a dejar pasar: el fin de semana, en su programa “Cámara del Crimen”, aprovechó para hacer un duro descargo en respuesta a Duggan donde dejó una frase para el álbum: “Se cuelgan de mi entrepierna”, tiró, parafraseando a Moria.

“Me han imitado, han copiado mis puntos de vista sobre casos policiales. Está todo bien, hermano, todos laburamos de lo mismo. Pero me han insultado, con lo cual eso me demuestra que no son colegas”, dijo sobre la acusación de Duggan. “El insulto a mí no me interesa en absoluto, no me ofende. ¿Saben por qué? Me ofendería si yo le diera importancia a quien me insulta. Pero yo no le doy importancia a quien me insulta. Yo sé que lo hace para tener un minuto de cámara en el chiquero donde trabaja”, insistió.

Canaletti cerró afirmando que ya no volverá a hablar del caso y le tiró un último palito a Duggan: “Ya lo decía Voltaire, la vida es demasiado corta para andar ocupándose de miserables bribones”.