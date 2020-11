Wanda, nada: la reina de las botineras jura que nunca se operó la cara o el cuerpo

Comparar una imagen de Wanda Nara cuando recién aparecía y una actual es como ver a dos personas diferentes. Pero, aunque durante mucho tiempo se sospecho que la botirreina número uno se operó distintas partes del cuerpo y la cara, ella dice que no: que esa evolución se dio de forma natural, con gym, cuidados y madurez.

Así, al menos, le dijo a una usuaria en Instagram, lo cual, desde ya, generó todo tipo de reacciones en las redes sociales, de las buenas y de las malas: Wanda suele estar siempre en el ojo de la tormenta por distintos motivos y, de hecho, pareció responderle a la usuaria que le preguntó por sus presuntas operaciones como una forma de aclarar algo que siempre se dice de ella. Sin embargo, lejos de cerrar la polémica, volvió a abrirla.

Es que cada vez que Wanda compartía una foto en sus redes sociales, los diferentes usuarios la acusaban no solo de usar muchos filtros sino que de haberse realizado distintos retoques estéticos. Incluso, varios se dedicaban a analizar como detectives las marcas de retoques digitales, lo que a menudo llevaba a que Wanda respondiera con videos, más difíciles de retocar, mostrando sus curvas al natural.

Bueno, en las últimas horas, la modelo abrió la sección de preguntas en su cuenta personal y aprovechó la oportunidad de despejar todo tipo de dudas. “¿Tu cola y tus lolas son operadas? Sos hermosa”, le consultó una usuaria. Lejos de esquivar la pregunta, Nara respondió categóricamente: “No, ni mi cara. Me da risa que me vean con un filtro de Instagram y digan que me operé... Si supieran que veo una aguja y me baja la presión”.

Enseguida estalló la polémica: no fueron muchos los que eligieron creerle a Wanda aunque, claro, al final, es ella la que está casada con un crack al que le llenó los bolsillos gracias a sus habilidades de manager. ¿Importa si se operó o no?