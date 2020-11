Siguen los intentos de "secuestros virtuales" a vecinos de City Bell

Un llamado la despertó a las 4.30 de esta madrugada y la primera impresión fue que la voz del otro lado era la de su hijo que le pedía ayuda.

"Ma, me asaltaron y me pegaron y me rompieron la boca. Me piden los dólares que tenés en casa. Si no se los das me matan. Dale, agarrá esos dólares que tenés escondidos". Esto último encendió en María, una alarma de sospecha, sencillamente porque en su casa no hay dólares escondidos y su hijo bien que lo sabe. Entonces intentó que el desconocido siguiera hablando para chequear la voz.,

"Le empecé a preguntar varias veces donde estaba y ahí me cortaron. Era de un número privado", contó María a EL DIA.COM y agregó que más tarde y a través del chat de alarma vecinal se enteró que a otros vecinos del barrio les había pasado algo parecido.

La oleada de intentos de secuestros virtuales pegó en las últimas horas en un sector de City Bell, cercano al Camino Centenario en inmediaciones de la estación ferroviaria.

"Al principio creí que era mi hijo", insistió María que desde entonces no ha podido pegar un ojo.

"Un vecino me comentó que quizá saquen datos de las redes sociales y que pueden andar por la zona.. Capaz que si les decía que vengan a buscar plata me decían que la deje colgada del árbol de la puerta o algo así", estimó la vecina.

Los secuestros virtuales siguen en la lista de la inseguridad cotidiana. Los malvivientes juegan con la desesperación que generan sus llamados en los casos en que acaso de casualidad "la pegan" y hablan con una persona que tiene hijos.

"A un vecino lo llamaron pero les cortó enseguida porque justo no tiene hijos", señaló María.