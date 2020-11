Una joven violinista de La Plata lucha contra un cáncer agresivo y necesita ayuda

Cintia Belén Gómez es una platense de 26 años, apasionada por la música y con proyección de violinista. En febrero del año pasado, mientras se encontraba en capital federal a la espera de una serie de audiencias en distintas orquestas, le detectaron un cáncer de cuello de útero y a partir de entonces su vida dio un giro rotundo. Ahora lucha contra la enfermedad, pero también por la obtención de los medicamentos para el tratamiento, pues no sólo son difíciles de conseguir sino que además son tan costosos que están lejos de las posibilidades económicas de ella y su familia.

En diálogo con la prensa, la joven platense contó que de ahí en más debió dedicarse de lleno a su tratamiento. Ya para abril de 2019, este cáncer agresivo hizo metástasis en los ganglios y en el riñón izquierdo. Si bien pudieron extraerles los ganglios, fue imposible sustraer el tumor, por lo que procedió con un tratamiento de potentes quimioterapias a fin de reducir el tumor para tener posibilidad de extracción.

"Llevar una vida normal estando enferma es muy difícil. Y aunque me habían aceptado en varias orquestas, tuve que rechazar las ofertas", contó la joven nuevamente radicada en La Plata. Ella reconoce que el cuerpo no es el mismo, que se ha debilitado y que ha pasado de pesar 50 kilos a pesar 45. "Son tratamientos que van haciendo efecto pasando el tiempo", expresó.

Su mamá, Olga Benítez, conto a eldia.com que "ella es violinista, comenzó en la Orquesta Escuela de Berisso, luego siguió estudiando con varios profesoras y audicionando con orquestas. Cada vez que necesitaban refuerzo en el Teatro Argentino y en otras orquestas, incluso en capital federal, la tenían en cuenta, la llamaban. Por eso ella se fue a Buenos Aires. Además daba clases. De hecho, el año pasado se recupero un poquito, dio clases aquí en casa, pero luego volvió a empeorar. Ahora no hace nada. Desde el año pasado está acá conmigo".

Cintia recordó que luego dejar atrás un año difícil marcado por las quimioterapias, en marzo debía someterse a un nuevo control para conocer el estado del tumor. Sin embargo, la pandemia complicó el tratamiento, ya que los centros médicos empezaron a priorizar los casos más graves, por lo que debió soportar la postergación de su salud.

Según contó su mamá, en medio de la preocupación "a través de ayudas pudimos hacer una consulta en el Hospital Italiano. Le mandaron a hacer los estudios y encontraron que el cáncer estaba avanzando mucho más. Se hizo estudios y se comprobó que había avanzando bastante. Esto fue en abril".

"Fui a mi oncólogo, me pidió otro estudio, mucho más efectivo, que iba a aclarar todas las dudas. Hice ese estudio y ahí descubrimos que tenía comprometidos la vejiga y el riñón", relató Cintia. Desde entonces el deterioro de su cuerpo fuer cada vez más evidente, comentó.

"Entonces me dijeron que para hacer quimio, mis riñones tenían que funcionar bien, sino la quimio no iba a funcionar. Me hicieron una cirugía en julio, y empecé con el tratamiento de quimioterapia hace un mes, son seis dosis en total. A partir de esa operación, empezó a ser todo mucho peor. Y ahora ya no tengo fuerza", dijo.

La madre señaló que otro de los grandes escollos que tienen en este momento para encarar el tratamiento es el económico. De las tres drogas principales, hay una que es muy costosa y no pueda afrontarla. Se trata de la Bevacizumab, la más eficaz y, a su vez, la más cara. El valor es de 300.000 pesos cada ampolla. Es por esto que apeló a la ayuda del Estado Nacional. Pero hasta el momento, lamentablemente, no ha tenido éxito con la búsqueda. "Cuando preguntamos a Nación, nos responden que no la entregan porque no la tienen. Entonces, las veces que fui hacer quimio no la pude llevar porque no la tenía", dijo la joven. En este marco, su familia dio inicio a una campaña para recaudar fondos para conseguir el costoso medicamento.