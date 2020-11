Extorsión en La Unión: los tres policías hablaron pero no convencieron al fiscal

Los tres policías de la sub comisaría de La Unión acusados por el presunto delito de extorsión en perjuicio de una vecina de la zona se presentaron ayer a declarar en la investigación en su contra, pero de sus testimonios, no salieron elementos que los beneficiaran. Al contrario: una fuente del caso indicó que dejaron al fiscal con nuevos elementos para la acusación.

El titular de la seccional y los dos oficiales a cargo del servicio de calle que fueron aprehendidos el viernes en la subcomisaría, acusados de cobrar una suma de dinero a cambio de no instruir una causa contra una mujer afincada en la zona.

Inicialmente, el fiscal penal Juan Menucci (UFI Nº 5), a cargo de la instrucción, había solicitado el arresto, que se concretó el viernes, por los delitos de cohecho activo. Un día más tarde, agravó la imputación, llevándola al delito de “extorsión”, que contempla penas de tres a cinco años de prisión, informaron fuentes judiciales.

Los acusados son el oficial subayudante Juan Pablo Tatarsky, el oficial subayudante Matías de Cicco y el titular de la dependencia, el subcomisario Gastón Alejandro Lascano, los dos primeros sindicados como autores del delito y el jefe en el rol de supuesto partícipe necesario.

Según pudo saber este diario a través de una fuente de Tribunales con acceso a la causa, Lascano, dijo desconocer la maniobra por la se lo acusa como partícipe. “Dijo que él no sabe nada de eso y que si pasó lo que se dice, el no lo conocía y no tuvo nada que ver”, reprodujo la fuente sobre uno de los tramos salientes de la declaración.

A su turno, según la fuente, los subordinados de Lascano, también se desligaron, pero con otra explicación: “dieron a entender que la plata que apareció en la comisaría se las plantaron. Sería algo así como que alguien armó el escenario para implicarlos”, indicó.

Los policías hablaron durante un lapso de unas seis horas y se extendieron con más detalles sobre la situación de la que se los acusa y el cuadro en la seccional.

Si bien el fiscal Menucci maneja los detalles de la indagatoria dentro de su despacho, sin filtraciones, este diario pudo saber que de los relatos obtuvo datos que hablan de una presunta fisura por la que se mete la sospecha.

Concretamente, se trata de algunos detalles que no coinciden cuando los policías hablan sobre los mismos hechos. Esas diferencias, de las cuales no trascendieron datos, reforzarían la posición que asumió el fiscal en la investigación de una maniobra extorsiva.

Como informó este diario durante los últimos días, el caso tomó estado público el viernes. Entonces, en la seccional que funciona en 137 entre 524 y 525, se presentó una mujer que habría pactado previamente la entrega de una suma de dinero para evitar “ser involucrada en una causa por venta de droga”, dijeron fuentes judiciales.

Los policías con quienes se habría encontrado no sabían que la mujer los había denunciado previamente ante el fiscal en turno.

dinero marcado

Tras esa denuncia, el equipo de Menucci coordinó con personal de la Auditoría General de Asuntos Internos la documentación de los billetes que iba a pagar. Según se informó, los investigadores les sacaron fotocopias y anotaron los números de cada uno, para que tengan validez probatoria.

Una vez que la mujer entregó 35 mil pesos, el fiscal y los auditores ingresaron en la subcomisaría y fueron directamente a la oficina del Grupo Técnico Operativo (GTO), donde encontraron el efectivo “detrás de un mueble”.

Como la denunciante reveló que también se habrían quedado con su teléfono celular, la comitiva continuó la recorrida hasta el despacho del titular de La Unión. “El teléfono estaba en el cesto de basura”, agregaron las fuentes de la causa consultadas por este diario en esa jornada.

Ante el cuadro, el fiscal ordenó detener a los dos policías del GTO y al jefe de la dependencia. Todos fueron trasladados a la comisaría primera, en el centro de La Plata. Allí quedaron alojados hasta que fueron puestos antes el fiscal, ayer. Y seguirán ahí.

Por lo que dijo la denunciante, los dos oficiales le habrían pedido el dinero en un allanamiento en su casa, donde a otro hombre “también lo extorsionaron con la misma amenaza y él habría entregado unos 80 mil pesos”, reveló un investigador.

Para los tres acusados se dispuso la inmediata desafectación de servicio de la fuerza, se indicó desde el Ministerio de Seguridad.

La circulación de dinero en dependencias policiales tienen antecedentes judiciales recientes. En particular, con sobres.

Hace poco tiempo se juzgó a una supuesta organización de ex miembros de la fuerza, los cuales, a entender de la Justicia, operaban desde la antigua Jefatura Departamental, hoy Estación de Policía, con una red de recaudaciones ilegales, que contemplaba la prostitución, seguridad a comerciantes y hasta protección en actividades delictivas.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Marcelo Martini, la cual, en juicio oral y público, fue confirmada en todos sus términos. Varios jefes fueron condenados a penas de prisión.