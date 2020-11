Estupor y dudas por el final trágico del joven ausente desde la semana pasada

“El nos amaba mucho”. En la voz de Solange, cada palabra parece llevar el dolor al límite de lo soportable. La joven, que compartió los últimos años con Federico Kuczkho y lo buscaba desde el martes, cuando se ausentó imprevistamente en momentos en que debían encontrarse en Plaza Moreno, ayer estaba quebrada tras la noticia según la cual el joven está muerto y su cuerpo apareció incinerado en una zona de monte de la ribera de Berisso.

El operativo de búsqueda que había empezado la semana pasada, con actividad de la Policía y movilización de allegados, concluyó en una tragedia sobre la cual ya hay una hipótesis entre los investigadores: suicidio.

Fuentes vinculadas con la pesquisa le dijeron a este diario que, en función de algunos elementos previos relevados y de lo que se pudo observar en la escena del hallazgo, consideran que Kuczkho se habría prendido fuego con combustible que él mismo habría comprado en una estación de servicio situada en 18 y 162.

Esa compra, según indicaron las fuentes, quedó grabada en una secuencia tomada por una cámara del sistema de monitoreo de la Municipalidad de Berisso. La toma fue realizada el mismo día que desapareció y fue identificada el fin de semana tras un relevamiento que realizó la Secretaría de Seguridad.

Ayer, en horas del mediodía, el cuerpo fue descubierto por albañiles en 17 y 172, un área donde el monte ribereño le pone límite a la ciudad.

El martes, el joven salió por la mañana desde la casa de sus padres con destino a su trabajo. Nunca más dio señales para su familia. Incluso, ese día a las 16 debía encontrarse con Solange en el centro de La Plata. Allí se encendió la alarma.

Desde entonces, nada dio resultado y solo apareció la secuencia de la compra del combustible.

Ayer, la muerte y la duda: “No puede ser que alguien no se haya dado cuenta de que estaba ahí. Alguien tiene que haber visto algo”, le dijo a este diario Solange con un esfuerzo notorio por sostener el hilo de voz ante la irrupción del llanto.

“Nosotros vivimos en 17 y 155, sus papás viven en 17 y 160. Apareció a 11 cuadras. No pueden no haber visto. No es un desierto. Se está quemando ¿Cómo nadie vio eso?”, dijo la mujer en tono que mezclaba ruego y reproche frente a la tragedia que estaba en ciernes en algún momento de la semana, cuando las fuerzas de seguridad estaban en alerta por la ausencia.

El “no” fue rotundo cuando se la consultó sobre algún indicio de vulnerabilidad emocional en Federico. “Nos cuesta creer que haya tomado una determinación así”, dijo un familiar que pidió reservar sus datos. No obstante, aclaró que esperan los avances en la investigación.

Los detalles de la vida cotidiana que enumeró dan cuenta de expectativas para el futuro del un joven vinculado con la gastronomía y con una familia en avance.

“Vivíamos en la casa de mi abuela y estábamos a punto de mudarnos a nuestro mono ambiente, que estábamos construyendo ahí arriba porque no teníamos para irnos a otro lugar”, apuntó Solange.

A eso se sumaba el acceso a un nuevo trabajo, desde el jueves de la semana pasada, en un restorán situado en 12 y 42, La Plata.

“Hasta antes de empezar en el nuevo trabajo estuvo pintando el techo”, de la nueva casa contó la mujer.

Según apuntó un familiar, Solange y Federico tuvieron una relación extensa, que dio como fruto una hija de 4 años. Además, la joven está embarazada.

Era un nuevo paso en la relación que había nacido cuando eran compañeros en el Colegio Nacional de la UNLP. Antes, Federico pasó por la escuela Anexa.

Las familias de ambos están cerca. La de él, de amplia inserción en la vida de su ciudad, con su padre vinculado con la política, que lo llevó al concejo deliberante local, como concejal.

Las fuentes consultadas ayer solo relevaron la existencia de imágenes donde, se sostiene, el joven aparece comprando el combustible. Junto al cuerpo habrían aparecido restos de los bidones que se ven en la filmación.

Todavía no hay datos con respecto a posibles testigos del trayecto entre la estación de servicio y el lugar del hallazgo del cadáver.

A la vez, dijo que todavía no se estableció el momento en que murió Kuczkho. Para esas definiciones, se espera por los estudios de la autopsia y el resultado de peritajes que se pusieron en marcha ayer.