¡La Icardiaron a Cinthia Fernández! Matías Defederico, su ex, sale con una amiga suya

Desde que se separaron, Cinthia Fernández y Matías Defederico no mantienen una buena relación, pese a que intenten resguardar a sus tres hijas Charis, Bella y Francesca. Pero hay situaciones que superan a la bailarina, como la que contó hoy en el programa "Los Ángeles de la Mañana".

Cinthia confesó que la "icardiaron", el término usado a partir de la novela entre Wanda Nara-Maxi López-Mauro Icardi. Sostuvo que el futbolista se puso de novio con una mujer de nombre Agustina. ¿Quién es Agustina? Una amiga de ella que además es madre de amiguitas del colegio de sus hijas.

Según relató en el envío de El Trece “no sólo la conozco. Era amiga, venía a mi casa a tomar mate. He hablado mil veces con ella del divorcio. La hija de ella es la mejor amiga de mis hijas. Es tremendo. No entiendo cómo fue, porque él no va nunca al colegio”.

Pero eso no fue todo, porque detalló cómo ella sospechaba de la relación: “Un día estaba en mi casa, que fue cuando yo empecé a sospechar. Ella estaba tomando mate, pero se puso nerviosa porque estaba medio tole tole con el marido...”. Y siguió diciendo que “ella estaba preocupada diciendo que perdió la alianza. A la semana viene una de mis hijas y me dice que Agustina estaba bañándose en la ducha del papá porque se le rompió el agua... Ahí empecé a atar cabos. Ella vive en el mismo barrio, pero imaginate que siendo setenta mamás, tenía una justo enfrente. Ahí dije: ‘Pará’. Levanté el teléfono para preguntarle (a su ex) porque, más allá de que no me importe con quién sale, nuestras hijas son amigas”.

Si bien en un primer momento no creyó en el romance, más tarde se encontró con otro comentario de su hija que lo confirmó: ”Capaz era cierto que se había ido a bañar... Pero el lunes viene la nena y me dice que durmió en la cama del padre con fulanita. Mi reacción fue explicarle que es la nueva novia de papá, pero ella me dijo que no, que era la mamá de su amiguita. No me interesa si es una relación seria la que tienen. No le da la cabeza. A ninguno de los dos. Con mis hijas ya se manejaron mal, ya meterlas en la cama sin explicarles que estaban formando pareja”.

Respecto a su reacción al enterarse contó que “me molestó el manejo con mi hija. Yo charlé con ellas. No me hicieron preguntas, pero yo les expliqué que pasaba". Y finalizó dando cuenta que la llamó el ex marido de ella y le dijo: "Qué vergüenza lo de nuestros ex. Ellos están hace 1 año”.