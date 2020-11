Revuelo por una cesión de tierras en Estancia Chica: afirman que Garro vetará la ordenanza

Revuelo por la cesión de 41.254 metros cuadrados (4 hectáreas) linderos al predio de Estancia Chica de Gimnasia a una comunidad originaria denominada Iwi Imemb’y (Hijos de la Tierra). La noticia se conoció ayer pero es una negociación que lleva al menos dos años. En horas de la noche fuentes municipales le aseguraron a este medio que la medida será vetada hoy por el intendente Julio Garro, quien convocará a una mesa de trabajo.

Se trata de una movida dentro del Proyecto provincial agrícola de comunidades originarias. En ese marco, el año pasado el Concejo Deliberante platense -por unanimidad- aprobó un proyecto de la Comisión Provincial por la Memoria, empujado por un pedido judicial.

“Hace dos años llegó una orden judicial al municipio donde el Estado nacional disponía que esa nomenclatura catastral sea cedida a una comunidad originaria. Nosotros cumplimos, mediante el Concejo Deliberante, y nos reunimos con ellos”, aclaró el intendente Julio Garro a EL DIA.

El problema está centrado en esas tierras entregadas. ¿Pertenecen a Gimnasia o son fiscales? ¿O son tierras cedidas por la dirigencia del Club para que sean parte del espacio verde del proyecto del Club de Campo?

“Aunque no sean de Gimnasia, hoy no estamos discutiendo eso, esta situación no le conviene a nadie. Por eso convocamos a la comunidad para charlar y ofrecerles otro lugar. Existen tres o cuatro alternativas y vamos a revocar ese convenio”, agregó el intendente, que dijo haber hablado con el presidente Gabriel Pellegrino y con el referente de Hijos de la Tierra. “No hubo mala intención de nadie”, aclaró

La cesión firmada es en Comodato por 99 años de la parcela municipal identificada catastralmente como Circunscripción VIII, Sección L, Fracción 23h, Partida Municipal 342192, Matrículas 39.902-74.196, Partido 055. Estas cuatro hectáreas están ubicadas en la calle 38 entre Ruta Provincial nro 36 de la localidad de Abasto. Geográficamente están detrás de la Escuela Agraria.

Se trata de un sector del predio donde Gimnasia tiene previsto comenzar a lotear para la construcción de dos clubes de campo. Este espacio que les pertenece, según afirman en el Lobo, es el que iba a ser un espacio verde, imprescindible para la aprobación de los contratos de construcción.

Desde la Municipalidad dicen lo contrario: que esas tierras habían sido cedidas por la dirigencia de Gimnasia en la década del ‘80, cuando se aprobó el loteo del Club de Campo, emprendimiento que nunca se pudo realizar.

“La parcela cedida en préstamo, corresponde a tierras que el Club Gimnasia Esgrima La Plata cedió para reserva fiscal en 1980 a la Municipalidad de La Plata para la concreción del loteo urbanístico Estancia Chica. Ley 9.533”, se informó desde la Comuna.

Días atrás integrantes de esta comunidad colocaron dos casillas y ahí fue cuando el Club tomó conocimiento del caso. Incluso hubo socios e hinchas que intentaron desalojarlos, pensando que estaban usurpando tierras.

Por ahora hay una tensa calma. Desde el lado de Gimnasia y en la Municipalidad creen que el problema se puede solucionar, sin necesidad de acudir a la justicia. Pero la comunidad guaraní tiene la documentación que avala esa cesión de tierras y que ahora les pertenecen. Aceptarían una reubicación.

Los Iwi Imemb’y son una comunidad originaria que tiene base en El Peligro y El Pato. Desde hace años que está negociando con diferentes gobiernos municipales la cesión de tierras para el asentamiento de sus integrantes. Según el segundo punto del contrato de comodato firmado con la Municipalidad, “el inmueble será cedido exclusivamente para reagrupar a todas las familias miembro y a ejercitar sus costumbres ancestrales del pueblo agricultor con el objeto de desarrollar su cultura en relación con la naturaleza, cultivando la tierra, favoreciendo a la preservación de su identidad y cosmovisión como comunidad indígena de manera colectiva”.

La Municipalidad afirma que se trata de un terreno fiscal y que el Lobo lo cedió en los ‘80

En Gimnasia aseguran que esa parcela es el espacio verde del club de campo