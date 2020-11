Brigitte Bardot y un intento de suicidio a los 16: metió la cabeza en el horno

La actriz y cantante francesa Brigitte Bardot reedita sus memorias 25 años después de la primera edición con picantes declaraciones. Bardot, de 86, cuenta un episodio de suicidio cuando tenía 16 años. “Mis padres me prohibieron ver a Vadim, mi novio en aquel entonces y el que iba a ser mi futuro marido, y decidí meter mi cabeza en el horno”, confiesa en una entrevista a la revista “Paris Match”.

“Cuando era muy joven me dije que esta vida no valía la pena si debíamos sufrir. Entonces el suicidio se convirtió en mi vía de escape”, reconoce Bardot, que se alegra de no haberlo conseguido porque de lo contrario no hubiera ayudado a los animales.

El icono sexual de los años sesenta fundó en 1986, años después de retirarse del cine, una asociación de protección a los animales que lleva su nombre y que en 1992 fue declarada de utilidad pública.