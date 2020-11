El kirchnerismo avanza en el Senado con los cambios para elegir al Procurador

El kirchnerismo dio ayer un paso decisivo para despejar obstáculos en la designación del Procurador General de la Nación. Y en un dictamen firmado por el oficialismo, estableció que se podrá nombrar por mayoría simple de votos de la Cámara Alta y establece su plazo de mandato a cinco años.

La actual ley exige que el Procurador sea elegido con los dos tercios de los votos del Senado y su mandato es vitalicio. El dictamen aprobado ayer, en cambio, establece una mayoría simple de votos y un mandato de cinco años. Ese mandato puede ser renovado por otro período por igual cantidad de tiempo y la elección no podrá hacerse en el mismo año de elecciones presidenciales.

El oficialismo no cuenta actualmente con los dos tercios para aprobar al Procurador y por lo tanto se vería obligado a negociar con la oposición. Pero una vez que se apruebe la reforma, contará con los votos para alcanzar una mayoría simple que son 37.

La modificación se concretó con el aval de los senadores del kirchnerismo de la comisión de Justicia del Senado y el rechazo de los legisladores de la oposición. En la Cámara Alta, cabe recordar, se encuentra el pliego del juez federal Daniel Rafecas, propuesto para el presidente Alberto Fernández para el cargo.

“Lo importante no son los votos para la designación, sino aumentar el control de la comisión Bicameral del Ministerio Público del Congreso sobre el trabajo del Procurador”, sostuvo la senadora del Frente de Todos María de los Ángeles Sacnun. “No se obtienen las mayorías necesarias para ello y se genera una situación de desgaste”, dijo por su parte Oscar Parrilli, quien preside la comisión, sobre la situación de Rafecas. El Senado podría aprobar el proyecto la semana que viene.

La oposición criticó que el oficialismo propuso un dictamen que no conocieron antes y rechazaron los cambios, excepto el mandato de cinco años. “Este proyecto transforma al Procurador General en un empleado del Poder Ejecutivo. Pasa a ser el Procurador de una fracción política”, sostuvo Ernesto Martínez, senador del PRO.

En el marco del debate, fiscales de todo el país enviaron una nota a la Comisión de Justicia del Senado para manifestarse contra la modificación del sistema de elección del procurador general de la Nación en debate y advirtieron que “la mayoría simple” sería “un retroceso a la situación anterior” a la Reforma Constitucional de 1994.

“La mayoría simple, significaría refrendar un procurador por un mismo partido o coalición de gobierno a la que pertenece el Poder Ejecutivo que lo propone, significando una involución; un retroceso a la situación anterior a la Constitución del año 1994”, sostuvo la presentación firmada por 80 fiscales, dirigida al presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta, Oscar Parrilli.

Los fiscales firmantes pidieron “a los legisladores que piensen antes en las instituciones que en la coyuntura, que no poder nombrar un procurador, porque no se logra el consenso necesario, no puede justificar desnaturalizar una institución constitucional”.

La Constitución Nacional “reconoce la existencia de un órgano extra poder, el Ministerio Público Fiscal y le acordó un estatus y una finalidad”, agregaron.