“No creo en personalismos: Cristina no es Perón, Néstor no fue Perón”, dijo Alberto F.

“No creo en los personalismos: Cristina no es Perón, Néstor no fue Perón; Perón hubo uno solo”, aseguró anoche el presidente Alberto Fernández en una entrevista para el programa de TV Corea del Centro. Dijo además que lo que la política argentina necesita “es que uno vaya detrás de un proyecto y no de una persona”.

Fernández, en este sentido, aseguró que los personalismos son “una de las cosas que quisiera cambiar dentro de la coalición y dentro del peronismo mismo”, pero que a muchos “les cuesta entender”.

En otra parte de la entrevista, explicó: “No voy a hacer albertismo. Ni me voy a plantar delante de nadie. Yo voy a hacer lo que debo hacer de acuerdo a mis convicciones y voy a tratar de que esta fuerza política siga funcionando más allá de Cristina, de Alberto y de Massa”, insistió.

“Yo creo -añadió- que es uno de los problemas que tuvimos los peronistas que, desde que murió Perón, estamos buscando el reemplazo. No hay otro Perón, hay uno solo. Nace una vez al siglo y no va a ocurrir más. Entonces Perón que era mucho más inteligente que nosotros ¿qué dijo? la organización vence al tiempo. Organizarse. Organizarse en un proyecto político donde los personalismos no existan”.

“¿Cristina fue Perón?, preguntó la periodista María O’Donnell -conductora junto a Ernesto Tenembaum- y el Presidente contestó: “Es una gran dirigente, pero no fue Perón, claramente, con todo el respeto... Si hay alguien que quiero entrañablemente y de quien me considero discípulo es Néstor Kirchner, pero no fue Perón”.

En otra entrevista ahondó más en su relación con la vicepresidenta: “La toma de decisiones es mía, siempre es mía y en eso no hay dudas: en los aciertos y en los desaciertos. Es mía. Lo que pasa es que yo no olvido que somos una coalición, que yo respeto”, aclaró. “Y dentro de la coalición -agregó- hay una persona de la talla política de Cristina. Yo presto atención a estas cosas. El secreto de la coalición también es cuidar la susceptibilidad del otro, es cuidar que el otro se sienta parte de la coalición. Una de las cosas que creo falló en el gobierno anterior al nuestro es que ellos hicieron una coalición y cuando llegaron al gobierno, el Presidente dijo ‘no, el Gobierno es de mi partido, no de la coalición’”.

Otro tema

Mientras, el presidente Alberto Fernández afirmó que “el FMI es corresponsable” de la crisis que se produjo en la Argentina en la administración de Mauricio Macri, y sostuvo que el Gobierno nacional “ha logrado muchas cosas” en materia económica y social pese a la pandemia de coronavirus.

En una entrevista con elDiario.es, Fernández destacó las medidas del Gobierno para afrontar la pandemia y admitió que “seguramente habremos hecho muchas cosas mal”, entre las que citó la intervención a la empresa agroindustrial Vicentin, luego desistida.

El Presidente dijo que el dinero que recibió el Gobierno de Cambiemos del FMI “solo tuvo el propósito de permitir la salida de capitales especulativos que estaban en la Argentina”.

Añadió que “el ajuste nuestro no recae sobre la gente”, sino sobre los “intereses de deuda” con los acreedores.