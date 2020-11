Aseguran que el 71% de las pymes tienen problemas para conseguir insumos

El 71 por ciento de las industrias pymes tienen problemas para conseguir insumos, alertó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), basado en un relevamiento realizado en 278 empresas.

Si bien CAME aclaró que la situación no es nueva, precisó que “se agravó en el último mes y medio”; panorama que provoca “demoras en la producción, incumplimiento de entregas, imposibilidad de ventas y empeoramiento de la situación financiera de las empresas”.

De acuerdo al informe, el “57 por ciento de las industrias tiene dificultades para conseguir su insumo principal o directamente no lo consiguen. A este panorama se suman las empresas que consiguen el producto principal, pero no pueden encontrar los secundarios”.

motivos

La problemática se agravó por varios motivos; entre ellos: “las expectativas de devaluación lleva a que los grandes formadores de precios no vendan los insumos y materias primas especulando con un aumento del dólar, o que los vendan a un dólar más caros al oficial, o que sólo lo hagan a las empresas más grandes”, sostuvo la entidad empresarial gremial.

Además “piden pagos por anticipado de contado en dólares y demoran hasta dos meses en entregar los insumos”.

Indicó que “los controles a las importaciones en insumos que el país no fabrica o su fabricación es insuficiente y son necesarios para completar el proceso productivo”

Otro aspecto es que las “deudas con proveedores de muchos empresarios e incluso instituciones públicas como los hospitales, les impide el abastecimiento”.

tiempos de entrega

Según el relevamiento, el “32,1 por ciento de los afectados no pueden cumplir con los tiempos de entrega, el 21,8 por ciento no puede programar pedidos y el 14,3 por ciento no puede vender porque no pueden fabricar el producto”.

Entre los insumos con más problema para conseguir son chapa, aluminio, hierro, polietileno, polipropileno, acero, cemento, tela, papel, plástico, cuero, y, por lo tanto, todos los productos derivados de esos insumos, entre otros.

Por otra parte, como ya informó este diario la Secretaría de Comercio Interior intimó a las empresas que producen, distribuyen y comercializan productos e insumos para la construcción a garantizar el abastecimiento y aumentar su producción de materiales. A través de la resolución 605/2020, Desarrollo Productivo requirió a las empresas que integran la cadena del sector “incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada”.

En otro orden, empresarios de pequeñas y medianas empresas (pymes) advirtieron que en los últimos meses crecieron las importaciones en las industrias ópticas y de tintas gráficas y pidieron la creación de una mesa de trabajo junto a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo para abordar esta situación.

El presidente de la Cámara Argentina de la Industria Óptica (Cadioa), Norberto Fermani, alertó que “todos los días están entrando anteojos de sol” y “en lo que va del año se importaron alrededor de un millón de anteojos terminados, y con eso se le podría haber dado trabajo a muchísima gente”.