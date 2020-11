Desábato y su continuidad: “Si me piden dar un paso al costado, no lo dudo”

El técnico de Estudiantes, Leandro Desábato, habló en conferencia de prensa luego de una nueva derrota de Estudiantes, esta vez a manos de Aldosivi. El entrenador se hizo cargo del mal momento, elogió la actitud mostrada por los juveniles y dejó su renuncia arriba de la mesa: “Si me piden que me vaya lo hago”.

“Siempre fui claro y sincero, lo que menos queremos es hacerle daño al club, si me dicen hoy que dé un paso al costado ni lo dudo. Sabíamos que era un proceso que había que pasar, que no iba a ser fácil, después ya la decisión no está en mis manos”, destacó el técnico sin vueltas en la conferencia de prensa que brindó vía Zoom.

Respecto a lo que vio en el juego contra el Tiburón, manifestó que no le gusta poner excusas pero que al equipo en algunas ocasiones le faltó suerte: “Da un poco de bronca, de impotencia, cuando estás torcido estás torcido, no hay excusas pero es la realidad. Nos llegaron de contra dos veces y el gol que nos hacen es increíble de un lateral al minuto 46. Golpea mucho. En el segundo tiempo fuimos y no pudimos”.

Para el DT, ayer el equipo mostró cierta mejora, más allá de que le cuesta poder encontrar el gol: “Estuvo un poco mejor el equipo, y las que tenemos no podemos. Es difícil explicar cosas que vemos todos, pero como cambiaría la cosa si entra la de García o Sarmiento, o el remate de Tití. Es difícil. Es difícil explicar situaciones, lo que más preocupa es que no podemos ganar, porque ocasiones tenemos”

En otro orden, dejó en claro que también lo preocupa que “nos ganaban mucho las divididas, eso me molesta y es para corregir, aparte de otras cosas. Hoy lo notamos mucho mejor, con pasajes buenos y malos. En el segundo tiempo fuimos, hicimos profundos a Leo (Godoy) y a Pasquini, tuvimos las nuestras pero no entra. No hay suerte. Es un momento difícil, uno es del club, conoce la casa, y es un momento que viene muy torcido. Nos cuesta ganar y con poquito nos ganan, eso preocupa”.

Leandro Desábato

en la conferencia de prensa post partido contra Aldosivi

Lo que destacó el técnico fueron las intervenciones de los juveniles del club y el regreso de Nazareno Colombo.

“La vuelta de Nazareno (Colombo), jugó bien David (Ayala), lo hizo bien Darío (Sarmiento) y después siente el cansancio, el debut de los pibes es para destacar. Hay cosas positivas pero cuando el resultado es negativo se ve todo mal”.

“EN MOMENTOS COMPLICADOS, NUNCA ME ESCONDÍ”

Asimismo, manifestó que siempre va a dar la cara en momentos difíciles y este es uno de ellos.

“Me preocupa es no poder ganar cuando el rival no te supera. Nunca me gustó poner excusas, el hincha me conoce, en los momentos más complicados que atravesamos en el club nunca me escondí y siempre fui sincero, no lo voy a cambiar porque es mi esencia. Cuando dije que era un equipo en construcción es porque es así. Y por qué pongo tantos pibes es porque no hay otros, no tenemos mucho más. Me duele mucho que este periodo que estamos atravesando, promoviendo pibes, no podamos hacerlo con un resultado positivo”, expresó con firmeza el entrenador.

Y continuó con la línea de apoyar a los chicos del club: “Tengo que ver otros pibes, lo dije desde un principio, que este torneo iba a ser para conformar un equipo. Lo que digo trato de hacerlo, no voy a mentir”

“A Martín (Cauteruccio) lo vi tres partidos, al igual que a Leandro Díaz, y va a jugar quien esté mejor. Tengo que ser coherente con lo que digo y lo que hago”, cerró el entrenador pincharrata. El próximo lunes Estudiantes recibirá a San Lorenzo en el estadio de 1 y 55.