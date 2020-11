En La Plata crece el espacio de padres que se organizan para pedir el regreso a las aulas

El grupo Padres Organizados La Plata se formó hace algunas semanas para pedir el regreso de las clases presenciales, tras un año prácticamente perdido para las actividades en las aulas, según describen. El próximo sábado en la República de los Niños harán una jornada especial, para juntar firmas, difundir el espacio y elevar el pedido a las autoridades de la cartera educativa provincial. También llevarán a cabo acciones con docentes que estarán a cargo de actividades de recreación educativa y se sumarán al pedido del retorno a las aulas.

El tema de las clases presenciales es una cuestión nacional y más allá de las polémicas y cruces que hubo entre funcionarios, sindicalistas, especialistas y padres, el grupo Padres Organizados La Plata asegura que “hubo sectores importantes que se llamaron a silencio increibemente en este tema tan importante. Ni siquiera se animaron a proponer modos de regreso, pruebas y de intentar recuperar un tiempo y un espacio para los chicos que ha sido perdido por millones de alumnos de todas las edades, con serias consecuencias para su presente y su futuro”, dijo Luciana Bártoli, mamá de dos alumnas de los colegios de la Universidad Nacional de La Plata, casa de altos estudios a la que también le apuntan desde Padres Organizados por el “llamativo silencio que tuvo sobre esta cuestión. Ni siquiera propuso aplicar el método científico. Probar una hipótesis y en caso de fallo dar marcha atrás y encontrar una alternativa”.

En el espacio que tiene cuenta propia en las redes sociales Facebook y Twitter, también indagan sobre el estado en el que se encuentran los colegios. “Creemos que la mayoría de las escuelas públicas no fueron abiertas y no sabemos cómo se encuentran ediliciamente para intentar un regreso. En el caso de las privadas, cuando las dejaron abrir lo hicieron por una cuestión de subsistencia. Esto es un rubro más de la brecha que se amplió entre los distintos sectores de la sociedad, porque en el caso de las privadas muchas pudieron seguir con actividades escolares virtuales en forma sistemática y en las públicas no tuvieron el mismo ritmo”, aseguró Bártoli, en diálogo con este diario.

También plantearon en Padres Organizados que “la cuarentena nos anestesió a todos, pero cuando fuimos saliendo de ese estado nos dimos cuenta que los chicos, por distintas razones, muchas de ellas avaladas científicamente, podían regresar a las aulas probando algunos esquemas alternativos y nos encontramos con una oposición viceral de sindicatos, algunos funcionarios clave de la educación y falta de ideas y voluntad de probar un retorno a las clases presenciales. En el país está creciendo la cantidad de padres que buscan un regreso a las actividades presenciales y eso es importante. En La Plata tenemos las redes sociales activas, el sábado pasado hicimos una intervención frente a la Casa de Gobierno bonaerense y ahora el próximo sábado vamos a realizar la Jornada de 15 a 18 en el sector Casa del Niño de la República de los Niños, en Gonnet, donde intervendrá el equipo de Soy Docente, que contribuirá con la coordinación de actividades lúdicos pedagógicas”.

Desde el espacio que se armó en nuestra ciudad se suman al pedido de que la educación se considere una actividad esencial. “Todo este tiempo lo tenemos que utilizar para aprender y considerar que la educación es una prioridad. No sólo expresarlo, sino llevar a cabo acciones que lo confirmen. Especialistas en educación, como Gustavo Iaies, remarcan que aunque sea al menos un puñado de días, es bueno que los chicos puedan regresar este año. Y aguardamos y pedimos que se trabaje con miras a 2021 para garantizar el dictado de clases presenciales y no insistir en trabajar para la justificación de la no presencialidad”, aseguró Bártoli, una de las voceras del grupo.

Piden que se trabaje en protocolos, en poner la infraestructura edilicia al servicio de un retorno seguro a las aulas en escuelas públicas y colegios privados, que se tome en cuenta las fuertes consecuencias que generó en los chicos en el aspecto psicológico y social la no presencialidad del ciclo lectivo 2020 y se trabaje para llegar a una planificacíón seria y sustentable con miras a 2021. “Parece que los sindicatos docentes en su mayoría estuvieran esperando el rebrote para el año que viene en lugar de trabajar para la presencialidad”, agregaron en el espacio.

PETITORIO

El petitorio Abran las aulas para sumar firmas está en la cuenta de Twitter y Facebook de Padres Organizados de La Plata, y se suma a otros que lanzaron padres de Pilar en Change.org llamado “Regreso a aulas”, y en otros distritos de la Provincia y el país para que regresen las clases presenciales.

En todos los casos, el reclamo es el mismo: la vuelta a la escuela presencial, una demanda que también llevaron a la Justicia con una acción de amparo. “Agotada la experiencia de la virtualidad, con jóvenes y niños recluidos en sus casas, sin contacto con sus pares, notamos una falta absoluta de preocupación por parte de las autoridades y en la conversación pública sobre el regreso de las clases presenciales”, sostienen.