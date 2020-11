Crece la preocupación en La Plata por el avance de la venta ilegal

Tras la prolongada cuarentena y a la espera del anhelado repunte, los comerciantes de La Plata retomaron los reclamos por el avance de la venta ilegal en la vía pública. Según aducen, de marzo a esta parte han cerrado más de 1200 negocios y los impactos de la actividad clandestina profundiza aún más la crisis del sector.

En este marco la Federación Empresaria de La Plata (FELP) manifestó en un comunicado que “hace varios años que la actividad comercial se ve afectada por la crisis económica y desde la declaración de la pandemia, de marzo a la fecha, cerraron más de mil doscientos comercios en La Plata”.

La entidad afirmó que “muchos de ellos emprendimientos familiares con dos, tres y hasta cuatro generaciones de trabajo. Miles de comerciantes que han iniciado el duro camino y/o la aventura de abrir un local legalmente establecido, brindando trabajo. Muchos no han podido sobreponerse a esta crisis”.

“Pensando en ellos y en los otros miles que aun perseveran en un contexto tan adverso, que invierten, generan empleo y cumplen con las leyes y las ordenanzas vigentes, decimos una vez más NO al comercio ILEGAL en todas sus formas”, agregó la FELP.

Según se describe en la misiva “el comercio ilegal va mutando y toma distintas formas, nombres y artilugios para acceder a espacios no habilitados. La toma irregular del espacio público, la falsificación de marcas, la venta de productos que tienen regulaciones específicas (óptica, cremas), que pueden afectar la salud en ferias de “diseño” que en realidad son de reventa, en lugares no habilitados para este fin y no tributando ni creando nuevos puestos de trabajos en regla”.