El adiós a un escritor de fuste: Rodolfo Rabanal

El escritor y periodista Rodolfo Rabanal, autor de obras como “El apartado” y “La vida brillante”, traducidas a distintos idiomas como el polaco, el inglés y el francés, falleció ayer a la madrugada a los 80 años en Uruguay, donde estaba radicado desde hace varios años, como consecuencia de un cáncer de páncreas.

Rabanal nació en Buenos Aires en 1940 y su entrada al mundo literario se dio en 1975 con la publicación de “El apartado”, una novela en la que por fin había encontrado una “voz consolidada”, como le gustaba decir sobre esa etapa bisagra de su trayectoria; ese encuentro “feliz” con el narrador, que escribía desde muy chico, pero no encontraba el tono, la sonoridad.

Más tarde, publicó las novelas “En otra parte” -desde el exilio a causa de la dictadura militar-, “El pasajero”, “El factor sentimental”, “La vida brillante”, “Encuentro en Marruecos” y las colecciones de cuentos “No vayas a Génova en invierno” o “Los peligros de la dicha”. También escribió el guión de la película “Gombrowicz, o la seducción”, que dirigió Alberto Fischerman.

Cuando en 2014 participó de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Rabanal sostuvo: “La escritura es trabajo y la inspiración no sirve si no estás preparado, tenés que estar listo como un cazador; quizás hoy no pasa nada, pero si tenés la puntería ejercitada, cuando aparece la presa vas a pegarle. La escritura, para mí, siempre fue la búsqueda de un sentido para la vida”.

Además Rabanal ejerció el periodismo en distintos medios locales como La Opinión, La Nación y Página/12 y también en medios extranjeros. Entre 1981 y 1982 trabajó como traductor de la Unesco en París (Francia) y durante el Gobierno de Raúl Alfonsín fue subsecretario de Cultura.