Video.- Un abogado platense luchó y puso en fuga a dos ladrones en una calle de Ringuelet

Eran cerca de las 9 de la noche, no tan tarde como para salir a caminar pero sí riesgoso habida cuenta del nivel de inseguridad que tiene la zona. Así fue como un abogado platense fue asaltado por dos jóvenes malvivientes con los que se trabó en lucha y aunque la inferioridad numérica lo hizo padecer golpes y patadas, su resistencia y el sonido de una alarma los hicieron huir. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad.

Hugo Garófalo (54) caminaba por a zona de 511 y 11 en Ringuelet cuando fue abordado por dos sujetos que le exigieron el teléfono celular y todo lo que llevaba encima. El vecino escapó con los ladrones corriéndolo e insultándolo hasta que decidió frenarse y enfrentarlos.

Pese a que eran dos contra uno Garófalo logró calzar unas manos en los rostros de los malvivientes que en todo momento lo amenazaron con dispararle pero no exhibieron armas de fuego.

"En un momento me caí y aprovecharon para venirse encima y ahí recibí golpes y patadas hasta que sonó la alarma vecinal y se frenaron. Aproveché para levantarme del piso y tomar una piedra y ahí se fueron corriendo", contó Garófalo a ELDIA.COM.

"En todo momento me insultaban y me decían que me iban a c...a tiros pero yo no vi armas", agregó.

Garófalo señaló que la zona se ha vuelto peligrosa y que los ladrones eran "menuditos y entre 18 y 25 años".

"No me robaron nada pues en todo momento me resistí a entregar dinero o el celular", insistió.

La denuncia fue hecha a través de la web de las fiscalías y ahora se espera que con las filmaciones la policía pueda identificar a los delincuentes.