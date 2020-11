Visa, contra las "Transferencias 3.0": pidió reunirse con el Banco Central

Visa Internacional expuso su “preocupación” sobre el nuevo plan de pagos con códigos QR denominado “Transferencias 3.0” a través de una carta dirigida al presidente del BCRA, Miguel A. Pesce, en donde solicitó una reunión urgente para exponer sus reclamos.

La empresa se mostró inquieta por los efectos “nocivos que pareciera tener esta regulación en la confianza de los consumidores de Vista Argentina” y por las “vulnerabilidades de seguridad que el sistema pareciera plantear”.

En el documento que VISA le hizo llegar a Pesce y que fue firmado por Gabriela Rinaudo, country manager de Visa Argentina, y por Sylvia Constain, vicepresidenta de Relaciones con los Gobiernos para América Latina de Visa Internacional, indicaron que si bien las transacciones usarán su red, ellos no pueden garantizar su seguridad.

Tal como explicó Infobae , el nuevo sistema no está basado en transacciones convencionales con tarjeta sino en pagos hechos con trasferencias “cuenta a cuenta” en un esquema interoperable, en el que interactúan cuentas bancarias y billeteras electrónicas.

Pese a ello, "la tarjeta de débito es utilizada por el sistema para iniciar la transacción y validar su seguridad. Es decir: la transferencia que va de una cuenta a otra utiliza una red de Visa, aún cuando no se trate estrictamente de un pago con tarjeta de débito pero, a la vez, Visa no puede mantenerla bajo sus parámetros de seguridad”, señaló este medio.

Además, el otro punto es que no obtendrán ganancias: el 0.8% de comisión que paga el comerciante se reparte entre el banco o billetera del cliente y la adquirente que provee la terminal al comercio.

En la carta VISA indicó que "la falta de transparencia puede llevar al consumidor a tomar una decisión sin la información suficiente, en donde no sabe si la transacción es o no de Visa y por lo tanto si cuenta con las protecciones y beneficios que Visa conlleva".