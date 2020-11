La oposición criticó el fallo sobre los dos jueces

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (JxC) sostuvo que el fallo de la Corte Suprema sobre los traslados de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia no los “satisface” y les pidió a esos magistrados que no renuncien, en tanto expresó “preocupación” por la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público y pospuso una definición sobre la designación del juez Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación.

“El fallo de la Corte no nos satisface. La Corte, por otro lado, ratificó lo actuado por los jueces, por lo tanto deben quedarse en sus cargos y no renunciar, para garantizar justicia a los judiciables”, dice el primer párrafo de un breve documento difundido ayer al mediodía al término de una reunión virtual.

Añade, además, que la Ley del Ministerio Público “genera preocupación” y alertan “sobre la gravedad que implica que el oficialismo pretenda modificar las mayorías necesarias para elegir y destituir al Procurador General de la Nación”.

Finalmente, indicaron que “en el momento en que el oficialismo en el Senado de la Nación tome la decisión de avanzar e impulsar al pliego propuesto por el Presidente de la Nación, Juntos por el Cambio va a expresar su posición respecto al procurador general de la Nación”.

“La pelota está del lado del Gobierno, les toca mover a ellos”, explicó sobre este punto uno de los presentes en la reunión, que tuvo asistencia perfecta y duró casi dos horas. “Por qué nos vamos a aventurar a definirnos nosotros si ni ellos saben lo que quieren; nunca movieron un papel para que Rafecas sea Procurador”, consideró otro de los presentes.

La falta de avance del pliego de Rafecas les sirvió como excusa para dejar en pausa el tema que dividió opiniones en ese espacio, luego de que la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, diera públicamente su apoyo a ese magistrado y se mostrara junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, los moderados de la coalición.

En el encuentro de ayer por la mañana, los tres referentes de Carrió pidieron “no sobredimensionar ni malinterpretar” y aseguraron que “sostendrán la unidad” sin importar los que se defina finalmente.

“Parece que cuando Lilita dice algo se pone en jaque la unidad y cuando hablan otros no. Dejamos claro que eso no es así. Somos socios fundadores (de JxC) y la unidad no se discute”, expresó uno de ellos a esta agencia.

Con el PRO y la CC en los extremos, la UCR ofició de mediadora y se acordó no seguir discutiendo el tema hasta que no avance en el Senado. Esa postura fue la que se había adoptado inicialmente en todo el espacio hasta que Carrió irrumpió en escena.

Mientras se conocía el documento, la jefa de PRO, Patricia Bullrich, posteó en su perfil de la red social Twitter una convocatoria a una marcha el próximo domingo 8 para que los jueces alcanzados por el fallo no renuncien a sus causas.

“El #8N marchemos para pedirle a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli que no renuncien a sus causas. Más allá del fallo, los jueces siguen en sus cargos hasta el próximo concurso, que puede demorar años. ¡No nos resignemos!”, publicó.

Desde PRO otros que ya apoyaron la movilización fueron la extitular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y el diputado Waldo Wolff.