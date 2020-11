Sigue la guerra de mujeres: tensión, gritos y reclamos durante la operación de Maradona

El alivio llegó pasadas las 23 horas del martes, cuando el doctor Leopoldo Luque confirmó que Maradona “está muy bien” y “toleró muy bien la cirugía”.

Las palabras del médico fueron un bálsamo para el pueblo argentino, para los triperos (que lo acompañaron presencialmente y por las redes) y para sus familiares, todos en vela por la salud del ídolo. De hecho, varias personalidades como Mirtha Legrand, Susana Giménez y Leo Messi, compartieron fotos para enviarle “fuerza”.

Con la buena noticia instalada y a la espera de más novedades acerca del progreso del DT del Lobo, quienes no perdieron ocasión de volver a estar en el foco mediático fueron sus chicas, que ya habían generado gran alboroto en la previa, y continuaron con el run run en el durante y después también.

“¡A mí no me tocás!”, le dijo Dalma a Jana, cuando intentó abrazarla tras la operación

En síntesis, en la previa de la intervención quirúrgica, Dalma y Gianinna se jactaron de haber advertido que a su padre le pasaba algo (“No estamos tan locas, no?”) y la más grande de las hijas que el astro tuvo con Claudio Villafañe pidió que “por el bien de todos/as chupasangre QUE NO LE PASE NADA”.

Al mismo tiempo, Rocío Oliva -que aseguró estar en contacto con La Claudia- se despachaba en “Polémica en el Bar” contra Verónica Ojeda, señalándola como la culpable de todo y pidiendo que las hijas intervengan. A todo esto, surgió un fuerte rumor sobre la unión de los hijos mayores de Maradona para pedir su tutela.

De acuerdo a los reportes de “Intrusos”, en la sala de espera de la Clínica Olivos se vivieron momentos “de tensión”, no solo por la angustia que embargaba a las familiares que se hicieron presentes, sino más bien por las luchas internas preexistentes entre ellas.

Por un lado estaban Dalma y Gianinna, por otro Jana, también estuvieron las hermanas del Diez y Verónica Ojeda. Jorge Rial aseguró que Verónica “estaba separada del grupo” y no saludó a nadie. Dalma y Gianinna estaban juntas y cada tanto hablaban con sus tías. “Jana también hablaba, con Gianinna que tiene más diálogo”.

Al parecer, cuando supieron que la operación “fue un éxito”, Dalma tiró la primera piedra en un tono de voz elevado, que llegaron a escuchar algunos trabajadores del lugar: “A partir de ahora quiero saber quién controló esto, quién le daba los medicamentos a mi viejo, de qué manera y quién estuvo al lado de él”. Esto, según el testimonio de Rodrigo Lussich, tuvo un detonante previo: “Cuando el médico entra a contarles que la operación había salido bien, la algarabía reina en la sala, todos los que estaba alejados de alguna manera se unen y entra una sucesión de abrazos, besos, no con Verónica, pero sí con las tías y sobrinas, hasta que Jana Maradona intenta abrazar a Dalma. Tal vez fue hasta por un acto reflejo que la intenta abrazar. Pero Jana la intenta abrazar y la frase de Dalma, que escucharon testigos, fue: ‘¡A mí no me tocás!’. Eso desemboca en la discusión que estás contando vos, Jorge”, amplió el panelista.

El conductor prosiguió con su relato: “Verónica se quedó en un rincón, muda, porque era la más visitante de todas. Pero Jana le dice a Dalma: ‘Si vos querés todo eso, tenés que estar más con papá. Yo estoy con él y hacemos todo lo que podemos’. Y Dalma le dice: ‘Yo tengo una hija’. Y Jana le responde: ‘Entendemos lo de tu hija, tenés razón, pero podés tener más contacto, telefónico, en vez de putear tanto’. Eso se ve que a Dalma le pegó”.

Pero hubo más, porque en ese cruce, según contó Lussich, Dalma le reprocha a Jana: ‘Vos no hablás de (Matías) Morla porque te paga’, a lo cual su media hermana le responde: ‘A mí nadie me paga. Mi papá me da lo mismo que te da a vos”.

Dalma le habría reclamado a Jana por no hablar mal de Matías Morla, abogado del Diez

Eso no fue todo, como suelen acostumbrar, las dos hijas más famosas del Diez se expresaron por las redes sociales. Primero lo hizo Gianinna, que en mayúscula tuiteó “GRACIAS GRACIAS GRACIAS!”. Su hermana mayor fue más elocuente: “Acabo de salir de la clínica y solo quiero agradecerles a todos las muestras de amor constantes para mi papá, para mi hermana y para mí. Gracias a todos los que rezaron por él”.

Pero la actriz no se iba a perder la oportunidad de tirar unos dardos y lanzó: “Y ahora que volví al mundo leo cada estupidez, pero bueno, son las consecuencias de no hablar...Qué miserable tenés que ser para inventar alianzas y pedidos de tutela... ¿Es mucho pedir que no hablen en nombre de mi hermana y mío, cuando nosotras jamás dijimos qué íbamos a hacer?”. Se supone que ese mensaje está dirigido al entorno de Diego al que ellas siempre apuntaron, en especial al abogado Morla, que se rumorea, habría tenido una fuerte pelea “a los gritos” con Diego antes de la internación, en el marco de un vínculo que ya viene “muy desgastado”, según puntualizó Rial.

Por su parte, Diego Jr. habló con Olé previo a la intervención y corroboró los dichos de Dalma: “Estamos muy unidos con mis hermanas. Acabo de hablar con Gianinna y Jana. Le tienen que hacer una operación y es mi única preocupación. No sé de dónde sacan que va a haber una medida cautelar. Yo estoy a 15.000 kilómetros, siguiendo todo con mucha preocupación”.