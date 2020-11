Ante quejas de afiliados, remarcan que las obras sociales deben cubrir los hisopados

Sentirse mal, tener que someterse a un hisopado para determinar si se trata de COVID-19 y descubrir problemas con la obra social son complicaciones que afectan a muchos platenses que, a la hora de tener que hacerse ese estudio, deben afrontar los costos.

“En la guardia del Sanatorio Argentino me pidieron que me hiciera un hisopado por los síntomas que tenía, pero les figuraba como inactiva en OSPE, mi obra social, y me cobraron $1.500, me daban dos días para hacer el reintegro, para peor las oficinas de la obra social estaban cerradas y tuve que hacer las gestiones de manera virtual”, contó Valeria para graficar lo que le tocó vivir hace unos días.

Aunque la afiliada a OSPE pudo completar el trámite y recuperar el dinero que le habían cobrado por el hisopado, se preguntó qué ocurre cuando el paciente no cuenta con el dinero para pagarlo y lo obligan a hacer distintos trámites en solo dos días, pese a sufrir los malestares propios del COVID-19 o de otra enfermedad. “Hay gente que se siente muy mal o en el momento no tiene el dinero”, agregó la mujer, quien expuso lo que le pasó ante empleados de la Municipalidad y en la Defensoría del Pueblo.

REITERADAS QUEJAS

Por su parte, en el área de salud de la Defensoría del Pueblo se reconoció que en los últimos meses se recibieron quejas de todo tipo vinculadas al COVID-19. Se enumeró que los reclamos más frecuentes fueron por falta de cobertura de las obras sociales para la realización de testeos, por falta de seguimiento de los casos confirmados y por resultados que tardaron demasiado.

“Entre los meses de junio y julio se produjo la mayor cantidad de quejas, se planteaban las dificultades para acceder a los hisopados por problemas en las coberturas de las obras sociales y demoras prolongadas en los resultados”, se comunicó y se agregó que muchos pacientes denunciaron no disponer entre 3 y 4 mil pesos que era lo requerido para hacerse los estudios de manera particular. En otros casos el estudio es todavía más costoso.

Como se recordará, a través de un comunicado, las autoridades nacionales reiteraron a las obras sociales y entidades de medicina prepaga sus obligaciones prestacionales en relación a la cobertura asistencial de tratamiento frente a casos confirmados o sospechosos de COVID-19.

La Superintendencia de Servicios de Salud expresó que ante la pandemia de COVID-19 actualmente vigente, las obras sociales tienen la obligación de cubrir en todo el país la totalidad de los tratamientos que requieran los pacientes con casos sospechosos o confirmados de haber contraído la enfermedad. Esta obligación incluye, la realización de tests diagnósticos (PCR y/u otros), traslados, medidas de aislamiento, internaciones, etc.

En tanto IOMA informó a los afiliados que solicitan el hisopado cuáles son los pasos que deben seguir antes de que se realice el mismo. Se indicó que ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID -19, hay que llamar al 148; los afiliados de IOMA deberán comunicarse con el número telefónico 0800-333-0995 que pertenece al sistema de emergencias UMA.

Luego de esa instancia, le harán un video llamado para verificar el cuadro. Si no se recibe el llamado, el afiliado puede bajarse la APP de UMA e iniciar la video consulta.

La ambulancia irá al domicilio del afiliado y allí se determinará dónde se realizará el hisopado, que sólo se efectúa cuando esté indicado por el profesional de la salud. Se remarcó que no es una decisión que pueda tomar el afiliado o afilada.