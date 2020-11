En hora pico para la actividad física el Bosque está a pleno y el “vale todo” es la regla

Y los platenses coparon el paseo del Bosque. Entre los días de sol, el deseo contenido después de una dura cuarentena y la venia de las autoridades para la práctica de actividades físicas al aire libre, los vecinos parecen haber salido todos de golpe al principal pulmón verde la Ciudad.

Este estallido de salidas a trotar, caminar o andar en bici genera, según se advirtió, cierto descontrol. Ocurre que se producen horarios “pico” en que se aglomera una gran cantidad de personas en los mismos espacios; no están claramente indicados los sentidos de circulación, por lo que la gente se cruza (en muchos casos sin tapaboca-nariz), y la situación, que por momentos ocasiona algún riesgo sanitario, causa tensión y hasta discusiones entre los aficionados al ejercicio físico.

El Bosque platense es extenso y tiene, además, distintos atajos por los que la gente que lo visita circula. Pero, la mayoría de quienes optan por los ejercicios aeróbicos utiliza el circuito de 1.800 metros que pasa por el Observatorio y que se divide en dos carriles: uno para el andar más despacio y otro en el que confluyen corredores y ciclistas.

Es justamente en ese recorrido y en los momentos de mayor concurrencia donde y cuando se produce una suerte de caos, al que contribuyen una señalización contradictoria y una falta de presencia de inspectores que puedan encausar el desorden.

“Salen todos a la misma hora y por los mismos lugares, pero en sentido contrario; entonces nos chocamos unos con otros y lo peor es que muchos no usan barbijo. No es la situación ideal, con la gente que resopla por la actividad que realiza y sin la distancia social que se aconseja para no contagiarse el coronavirus”, planteó un vecino de la zona de plaza España que va a correr al Bosque. “La verdad es que si todos fuéramos en la misma dirección no sería tan riesgoso y no le costaría nada a la Municipalidad poner tres o cuatro agentes a controlar que se cumpla con eso”, destacó el “runner”.

Otro factor que complica el cumplimiento de las reglas establecidas en la práctica de deportes al aire libre es la confusión que provocan un indicador en el asfalto señalando un único sentido de circulación y un cartel -instalado en el Bosque previo a la pandemia- que marca una dirección para la actividad pedestre y otra -la contraria- para el ciclismo.

El último fin de semana, en medio de los trastornos, vecinos que fueron al Bosque en coche y vieron que algunas calles internas estaban cerradas al tránsito estacionaron sus vehículos sobre la rambla de la avenida 60, frente a las facultades de la UNLP. Fue, pues, un festival de multas debido a que no se puede dejar el coche sobre los bulevares.

En una búsqueda de desalentar el uso del automóvil, el domingo próximo, que se celebra el Día Mundial del Urbanismo, algunos corredores, entre otros los del Bosque, serán sólo peatonales -ver página 16-.