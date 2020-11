Osvaldo Laport: “Uno ama, uno siente sin importar los años”

Osvaldo Laport atiende el teléfono y se lo escucha agitado. “Qué intenso es todo”, suspira. No se puede salir de casa, o al menos se sale menos que antes, para cuestiones puntuales, pero al emblemático actor le pasa como a cualquiera de nosotros: “Descubrí en esta etapa de la vida que esto de lo virtual es más intenso que lo presencial. Y con esto de estar trabajando y generando y siendo resiliente, estoy haciendo notas y otras cosas las 24 horas”.

Laport está agotado, alienado por tanta pantalla, pero, a la vez, feliz: es protagonista y director de “Detrás del arcoiris”, obra que se puede ver los viernes, sábados y domingos a través de la plataforma Teatro Play, servicio del que es impulsor y productor.

Inquieto, la pandemia no lo frenó: con textos de Francisco Scarponi, “Detrás del arcoiris” una obra sobre el amor en tiempos de cuarentena, la búsqueda del propio ser, el reencuentro con uno mismo, plantea justamente la idea de esta cuarentena como una oportunidad para comprender qué es lo importante en la vida.

La obra, que lleva ya un mes en cartel y nació de una idea pergeñada por Laport, Scarponi y Mauro Dana Alice, tiene además un condimento extra: marca el reencuentro del actor con Luisa Kuliok, con quien hiciera dupla en emblemáticas telenovelas como “Más allá del horizonte” y “Cosecharás tu siembra”, verdaderas superproducciones que marcaron a fuego la carrera de ambos.

- ¿Por qué creés que el público ha respondido de forma tan positiva a “Detrás del arcoiris”?

- No hay uno que no diga después de las funciones, en los meet & greet, que no se sintió identificado con los personajes. Es tan real, tan genuino, tan auténtico, es lo que le pasa a la humanidad toda, ¿no?

- Es una historia de amor en cuarentena, pero también de romances diversos: hay una historia de amor entre dos personas maduras, una historia de amor gay...

- Es así. Luisa y el personaje mío se reencuentran después de 30 años vía Facebook. Mi personaje, que es un sátrapa, revisando y limpiando la casa, como nos encontramos todos, encuentra fotos de Mabel, el amor de su vida. Y entonces la la comienza a buscar por Facebook: es una bellísima historia de amor, de no perder las esperanzas, de reencontrarse y de apostar nuevamente. No importa la edad, no importan los años, no importa la cuarentena: volver a apostar al amor. A la vez, Luisa estuvo casada con el personaje de Beto Casella, y de pronto él se siente diferente a nivel sexual, y se enamora de un pibe. Es una historia verdaderamente bellísima para contar, está narrada e interpretada con un con mucho respeto, aunque suene estúpido decirlo así ¿no? Porque ya deberíamos dejar de hablar de inclusión. Pero bueno, digo, por más que tengamos leyes inclusivas, hay que continuar informando y sensibilizando a la sociedad, porque todavía se siguen suscitando episodios dramáticos y trágicos en nuestras clases de discriminación y de violencia porque alguien piensa diferente o siente diferente.

- Compartís escena por primera vez con tu hija Jazmín en la obra, y además la dirigís, ¿cómo fue eso?

- Trabajamos en otros espectáculos, lo último que hicimos fue “Burlesque Baires Show”, también con mi mujer, pero aquí fue la primera vez interactué como actor con ella. Fue una escena lindísima, una experiencia maravillosa. Ella desde muy chica decidió ser artista, y lo primero que le dijimos con su madre fue que estudiara mucho, que estudiara todas las expresiones, para que cuando se te abran las puertas no sea por ser la “hija de” sino por tu talento, así que sé que tengo una actriz, cantante, bailarina que me responde, más allá de ser mi hija.

- Y también, claro, la obra marca el retorno de tu dupla con Luisa, después de casi tres décadas.

- 26 años… joder. Es la vida, no se por qué no hemos vuelto a trabajar juntos. Nosotros fuimos privilegiados en una etapa de la televisión argentina, que fue cuando empezaron a confiar en nuestros productos, los capitales extranjeros, y ahí aparecieron tipos como Silvio Berlusconi. Ahí, con Luisa hicimos “Cosecharás tu siembra”, “Más allá del horizonte”... y después nunca más nos convocaron, por eso esta oportunidad fue una alegría. Al mismo tiempo el público ve que está intacta nuestra relación, nuestro ida y vuelta, a la hora de confesarnos amor.

- Charlábamos de cómo la obra incluye como estos ribetes inclusivos: tener una pareja madura, enamorándose en la pantalla también es algo distinto a lo que se suele ver.

- Sí, puede ser un ribete inclusivo… pero me parece que tiene también que ver con los intereses de los productores, que nos llevan a la desesperación por un punto de rating, que quieren copiar las últimas tendencias, lo que está pasando en yanquilandia… Y se olvidan que el teatro, el arte, no son únicamente una moda, una tendencia. Los medios son puentes, son servicios para la comunidad. Pero los productores omiten realidades, omiten historias: ¿por qué la omisión de las historias de amor adultas, cuando el amor, hasta que tengamos el último suspiro, es de todos? Uno ama, uno siente sin importar los años. Esa es una falta de sensibilidad tremenda que tienen los productores.

“Cuando hay buenas noticias, no venden, no convocan ni seducen a la hora de titular. Sí, lo que sea escarnio”

- Hablando de reuniones, una generación entera te vio con Luisa, pero otra generación espera tu reunión con Solita Silveyra, con quien hiciste emblemática dupla en “Campeones”. ¿Hay chances?

- Siempre. Con Solita, como con muchas de las compañeras de trabajo, sigo en contacto. Siempre está la posibilidad de de volver, y con esta modalidad nueva, la del streaming, me parece que está mucho más cerca esa posibilidad de sorprendernos a nosotros y sorprender al público que siempre nos acompañó, y nos convoca y nos demanda.

- ¿Cómo fue filmar “Detrás del arcoiris” en plena cuarentena, vía satélite, sin tener contacto con los otros actores?

- La obra está realizada con calidad de cine: se ensayó vía Zoom y se grabó vía Zoom, excepto dos escenas, una con mi hija y otra que filmó Jazmín en la casa de otro personaje, una escena que se grabó cuando esto se flexibilizó un poco ahora, respetando los protocolos, claro. Es diferente, desde ya, pero pienso que esta modalidad llegó para quedarse, no se va a ir, no es una opción descartable, como cuando llegó la radio y luego la televisión, primero en blanco y negro, luego en color, el cable, las plataformas hoy… Vino para quedarse porque más allá de una necesidad como artistas de volver atrás a las tablas, a los escenarios, cuando esto termine, o se flexibilice como se está intentando, van a ser muy pocos los que van a salir corriendo a aglomerarse y contagiarse. Va a haber muchísima gente que entendió que el mundo cambió, que hay que estar reflexionando. Entonces, creo que son opciones que vinieron para quedarse: van a tener la opción de volver al teatro presencial, pero también tiene la opción de elegir un buen espectáculo teatral vía streaming.

LAS TABLAS VIRTUALES

Laport está entusiasmado con las posibilidades del streaming, al punto de que no solo dirige la primera obra producida por la plataforma Teatro Play, sino que es productor de la plataforma.

“Es la primera plataforma teatral y tiquetera era el país que genera contenidos. A mí me da muchísima alegría, siento un privilegio estar acá gracias a la convocatoria de dos amigos: así nació el Teatro Play y con Teatro Play nació “Detrás del arcoiris”. Yo desconocía todo esto, soy de las señales de humo, imaginate. Así que estoy aprendiendo, estoy muy entusiasmado, y no deja de ser una fuente de laburo donde los artistas pueden plasmar su pasión y tener una continuidad laboral. No cobramos cachet, conformamos cooperativas: según las localidades que se venden, tenemos un porcentaje de la ganancia”, comenta al respecto.

- Las obras, además, llegan a todo el país: esa es otra gran ventaja.

- Es maravilloso que cada rincón del país pueda estar conectado a través de este único puente.

- Ahora, lo que se produce para estas plataformas, ¿qué es? ¿Es teatro? ¿Cómo definirías a “Detrás del arcoiris”?

- Es una obra de una hora veinte. ¿Es cine, teatro? Son historias, son historias. O mejor dicho, es una nueva modalidad que nos da la posibilidad de seguir contando historias. Será un nuevo género, no lo sé.