Lo acusaron de un intento de abuso y fue liberado

Horas después del incidente que terminó con un hombre detenido por vecinos de Villa Castells que lo acusaron de intentar agredir sexualmente a una chica de 17 años en su casa de la zona de 507 y 5, y enterada de que el sospechoso había recuperado ya su libertad, la joven escribió una carta a este diario para cuestionar la medida: “Nunca quise hablar ni hacer ninguna entrevista pensando que no era necesario que todo estaba en manos de la justicia y que se iba hacer lo correcto”, comenzó. “El día jueves se demostró que nosotras no estamos seguras ni estando en nuestras casas. Esta vez no fue porque estaba sola caminando por las calles, esta vez no fue por usar ropa corta o por estar provocativa... yo estaba en mi casa 16:50, recién me despertaba de la siesta, estaba con la puerta abierta, pero protegida por un portón de rejas y viví lo que viví...”.

En otro tramo insistió en que “están todas las denuncias hechas con varios testigos que vieron toda la situación y gracias a ellos hoy la puedo contar” y se preguntó “¿a qué punto tendría que haber llegado (el acusado) para que lo dejen detenido? No me violó. Pero estuvo a punto y me atacaba con esa intención, me amenazaba, me decía que de todas formas él me iba a buscar y me iba hacer lo que quisiera conmigo”.

“Una vez acorralado por la Policía me seguía mirando y me seguía amenazando y diciéndome obscenidades”, continuó esta joven que, según dijo, sigue “medicada, con ataques de nervios. Lloro todo el día, tengo miedo y no sólo por mi”.