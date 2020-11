Noche de terror: Dani “La Muerte” dejó “inconsciente” a Ulises Jaitt

“¿Y si me mataba?” se cuestionó Ulises Jaitt pensando en las consecuencias que podría haber tenido el fuerte golpe que Dani “La Muerte” le propinó el fin de semana, según él, sin motivos y a “traición”. Por este episodio, por el que el hermano de Natacha quedó “inconsciente”, el periodista de espectáculos radicó una denuncia por “lesiones” en la madrugada de ayer.

“Sin haber mediado discusión alguna se me acerca Dani, ‘La Muerte’, me golpea con una violencia increíble, provocando que me desmayara, golpeando la cabeza contra el suelo. Me siento muy dolido del cuerpo, con mareos y mucho dolor de cabeza. Hoy fui yo que por suerte tengo una voz fuerte en las redes sociales, ¿Cuánta gente fue víctima de este ser? ¿Y si me mataba?”, escribió Jaitt en su cuenta de Instagram.

Según relató, se encontraba en INK, un conocido boliche porteño que ahora está habilitado como bar, tomando algo con un amigo, cuando apareció Dany -que es conocido en el ambiente por haber sido custodio de figuras como Susana, Ricardo Fort o Nicolás Cabré- “para informar que nos teníamos que ir porque el lugar ya estaba por cerrar. Yo estaba terminando de tomar algo y le avisé que ya me iba. De pronto vuelve y nos pide de mala manera que abandonemos el lugar”, relató Ulises.

“Cuando me estoy yendo, de costado me pega una piña en el pómulo, me sacude tipo traición, caigo al piso desplomado y a partir de ese momento no me acuerdo de nada. Me levante gracias a la ayuda de un amigo que estaba conmigo y una médica que llegó para asistirme. Estuve varios minutos inconsciente con los ojos cerrados, ¡Me podía haber matado!”, agregó Jaitt que, tras el episodio, fue a radicar la denuncia correspondiente en la sede policial de la comisaría vecinal 12C.

En 2014, la ex mujer de “La Muerte” lo denunció en los medios por violencia y lanzó fuertes acusaciones en su contra. “Dani mató gente, por eso el apodo. La última vez me desmayó y si se le iba la mano me podría haber matado a mí. Él me dijo que mataba a la gente y los prendía fuego. Eso no sé si es verdad o lo dijo para asustarme. Y lo logró”, había dicho la mujer.