Tzi Ma: “‘Mulán’ es una historia de amor entre padre e hija que no solemos ver a menudo”

Finalmente, después de tantas idas y vueltas a causa de la pandemia, la versión en acción real de “Mulán” llegará este viernes a la plataforma Disney +, en otro abordaje del estudio del ratón a la legendaria guerrera inmortalizada en la centenaria balada china que, en honor a sus raíces, cuenta con las actuaciones de talentos asiáticos ya consolidados y en ascenso, entre los que se destaca Yifei Liu, la protagonista, y Tzi Ma, quien le da vida a su padre, para quien lo más importante de esta esta película es su mensaje de amor familiar.

“Es una historia del amor entre padre e hija que no solemos ver a menudo”, manifestó Tzi Ma, en una entrevista exclusiva para EL DIA, en la que destacó que “es importante darle al público la oportunidad de ver una historia donde el núcleo familiar está ubicado en una suerte de panteón de importancia. Creo que a la familia muchas veces se la menosprecia. Y creo que es una verdadera oportunidad para nosotros para explorar cómo funcionamos como familia. Es algo fascinante y divertido de explorar”.

Tzi Ma, que ha participado de éxitos como “The Farewell” y “The Quiet American”, interpreta a Zhou, un ex guerrero honorable y sumamente leal a su emperador. Como el jefe respetado de la familia Hua, Zhou es estricto, y su palabra es la definitiva en todas las cuestiones familiares, pero su amor por su hija Mulán es incondicional.

Bajo la dirección de la realizadora Niki Caro, la película narra la épica historia de Mulán, sobre la aventura inspiradora que emprende una joven valiente al arriesgar todo por amor a su familia y a su país para convertirse en una de las más grandiosas guerreras que China haya conocido. Cuando el emperador de China emite un decreto que establece que un hombre por familia debe servir en el Ejército Imperial para defender al país contra invasores del norte, Hua Mulan, la hija mayor de un guerrero honrado, ocupa el lugar de su padre enfermo. Haciéndose pasar por un hombre, Hua Jun, es sometida a pruebas a cada paso y debe aprovechar su fuerza interior y aceptar su verdadero potencial. Es una travesía épica que la transformará en una guerrera respetada y le hará ganar el respeto de una nación agradecida… y un padre orgulloso.

La película, uno de los grandes tanques de Disney para esta malograda temporada, estuvo a merced de la pandemia, esperando hasta último momento por la posibilidad de un estreno tradicional en salas. Sin embargo, por el coronavirus, finalmente el estreno será por streaming, lo que supone un movimiento sin precedentes para el estudio cinematográfico más importante del mundo, que se ha mantenido fiel a los cines.

Para Tzi Ma, lo más interesante de este proyecto fue la forma en la que “está contada la historia”, escrita por Rick Jaffa y Amanda Silver (“Jurassic World”, “Rise of the Planet of the Apes”), y Lauren Hynek y Elizabeth Martin, basada en el poema narrativo “La balada de Mulán”. A su consideración, lo “fascinante es que los autores lograron contemporizar los temas que nos preocupan hoy en día y situarlos en una época diferente. Su forma de abordarlo fue insertar esas ideas, como la inclusión y el empoderamiento, a un contexto de época y hacer que fuera verosímil”.

Disney interpretó por primera vez la historia de Mulán como película animada en 1998 y se convirtió en un éxito de taquilla inmediato. Con la voz de Ming-Na Wen en la versión original en inglés, “la película acercó a las audiencias occidentales” esta legendaria historia, según admitió el productor Jason Reed, quien adelantó que tomando elementos de la balada original y de la entrañable animación de Disney buscaron “crear algo nuevo y emocionante y, al mismo tiempo, hacer honor a los elementos esenciales de esta historia inspiradora. Nos enfocamos en cómo alguien puede aprovechar la valentía, la lealtad y el deber sin dejar de ser fiel a uno mismo”.

Para componer a su personaje, Tzi Ma aseguró que no sólo se valió del guión. “Busqué el relato folclórico de Mulán y hallé numerosas versiones. Pero nada definitivo en términos de si este personaje realmente existió o no. Me pareció muy importante que usáramos el período Tang, porque la dinastía Tang fue un período de renacimiento cultural para los chinos en el que se cultivaron la poesía y el amor a las artes, y que tuvo una enorme influencia en todo Asia”, admitió el intérprete nacido en Hong Kong y nacionalizado estadounidense.

En este sentido, agregó que “durante la dinastía Tang se escribieron obras de teatro sobre Mulán, así que me pareció que había una conexión en la forma en la que se dio conocer su historia en esa época. Creo que es acertado poder tener a este personaje en particular en un entorno en el cual podemos hacer uso de cierta licencia poética”.

A la hora de hablar de Zhou, su personaje, destacó especialmente el rol contenedor que tiene como padre. “Mulán es una joven con un espíritu diferente. Las responsabilidades de una joven en aquel entonces eran muy distintas a las de hoy en día. De manera que Zhou intenta contener como mejor sabe el espíritu de Mulán. Pero es imposible, porque no puedes contener esa clase de espíritu. Es un don. Y Zhou lo comprende, así que vemos a Zhou siempre intentando contenerla de algún modo, pero sin querer matizar ese espíritu. Incluso cuando está devastado porque ella ha ido a luchar en su lugar, creo que en el fondo de su corazón, él sabe que ella volverá y traerá grandeza”, remarcó.

En relación al trabajo que hace su compañera Yifei, interpretando a la guerrera, no tuvo más que elogios. Para él, la actriz -que fue seleccionada tras más de un año de búsqueda internacional- “encaja a la perfección en este papel. Ella es Mulán. Tiene espíritu y es especial. Tiene una forma de enfocarse y una gran generosidad. Está siempre presente. No hay nada forzado en ella, y he trabajado con muchos actores en mis casi cinco décadas como actor. Sencillamente se apodera de la cámara. Tiene tantas cosas que equilibrar, pero Yifei se mantiene centrada, es sensata y muy inclusiva”.

En esta película, la conversión de Hua Mulán a su alter-ego masculino con una actriz de carne hueso adquiere una dimensión mucho más profunda y simbólica en un momento en el que la producción cultural pedía a gritos el espacio a las mujeres y a la diversidad que contiene la nueva “Mulán”, que deja de lado su faceta más musical poniendo el peso a las escenas de combate y acción, grabadas en escenarios increíbles según los avances, con una ambientación espectacular que demuestra el enorme presupuesto que ha manejado: aproximadamente unos 250 millones de dólares.

“‘Mulán’ no es solo puro fogonazo y acción, es una película con alma. Y es lo que se llevará el público después de verla”

Ver esta película es para Tzi Ma como subirse a una “apasionante montaña rusa”, que va “de la familia a la guerra y nuevamente a la familia”, aunque también destacó su costado “espiritual”. Para el intérprete, “no es solo puro fogonazo y acción. Esas cosas son importantes y a todos les parecerán entretenidas, pero ‘Mulán’ es una película con alma. Y es lo que se llevará el público después de verla”.

Consultado en relación a qué considera que aportará esta historia a los espectadores, el actor se sinceró y habló del sentido inclusivo que promueve. “Si observas esta historia épica, este lienzo que pintamos, esta pintura increíble, es tan inclusiva que creo que todos hallarán algo que los tocará. Creo que realmente se encariñarán con estos personajes. Es un viaje mágico y misterioso y una película muy divertida de ver”, anticipó.

Por último, se refirió a cómo fue ser parte de una producción del estudio del ratón. “Disney es una marca increíble y nadie lo hace mejor. Saben lo que están haciendo. Saben cómo promover sus proyectos. Saben respaldarlos. Son formidables en eso y esa experiencia lo hace especial”, manifestó.