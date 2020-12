¿Flojito de recuerdos?: el día que Tinelli se “robó” una foto con Maradona

No fue una “jodita” para “VideoMatch”, fue real. Este insólito hecho tuvo su primera parte el domingo y una segunda, y más desopilante aún, ayer. En medio de una ola de homenajes en las redes para Diego Maradona, fue Marcelo Tinelli quien siguió recordando al Diez. Pero lo hizo de una forma que causó repudio, críticas, burlas y memes en las redes sociales por haberse “robado” un recuerdo de otra persona.

“Parque Chacabuco. Año 1973. Yo jugaba en San Telmo. Me dijeron que en Los Cebollitas (Arg. Jrs) había uno que le decían Pelusa y que jugaba muy bien. Se quedaron cortos. Hasta siempre Diego”, fue el posteo que el conductor de “ShowMatch” hizo en su cuenta de Instagram junto a una foto que, al principio, sorprendió a todos por la curiosidad: en blanco y negro, se lo ve a “Pelusa” de niño, persiguiendo a la pelota, y a otro chico al lado de él, que Tinelli dijo ser él.

Sin embargo, cuando la foto se viralizó, apareció el verdadero protagonista de esa postal y dejó en evidencia al animador...

Se trata de un hombre, llamado Omar, que le habló directamente a Tinelli a través de las redes sociales: “Ese no sos vos. Soy yo. No me robes ese recuerdo. Año 1973. Revista El Gráfico. Título de la nota ‘Esos pibes la rompen’, obvio que no por mí”. Lluvia de chanes.

Cuando este posteo llegó a Twitter, la comunidad explotó: además de insultos y críticas, estalló la creatividad con fotos editadas de Tinelli siendo parte de hechos del pasado y junto a personajes históricos. Así se lo vio al conductor protagonizando la llegada del hombre a la Luna o como el custodio de Kennedy el día que lo asesinaron. También lo “pusieron” posando junto a Gardel, Mohamed Alí y hasta con Los Beatles. Desopilante.

Viendo que Marce no accionaba, Omar insistió contestándole a algunos comentarios de la foto de Marce. Por ejemplo, le escribió al Chato Prada: “Chato, decile a tu amigo que no robe. Esa es mía. Ese recuerdo es mío. El de la foto no es él. SOY YO. Jugaba en Huracán y la revista El Gráfico hizo una nota a Los Cebollitas con el título ‘Esos pibes la rompen’. Año 1973. Que no se haga el distraído tu amigo. Tiene mil fotos con él y pone la que está conmigo. Vergüenza me da”.

Con la polémica in crescendo, Marce decidió no borrar su posteo sino editarlo con una tibia explicación en la que, sin pedir disculpas ni hacerse cargo por el error, dio su nueva versión.

“Parque Chacabuco. Año 1973. Yo jugaba en San Telmo. Me dijeron que en Los Cebollitas (Arg. Jrs), había uno que le decían Pelusa y jugaba muy bien. Se quedaron cortos. Ese partido lo perdimos 3/1 y fue mi primer encuentro con Diego. Esta foto me la mandó mi amigo el Chino Báez, que jugaba conmigo, y me decía que era yo. Yo sentí lo mismo. Hoy aparece alguien que dice que esta foto era él. Que lío por Dios jajaja. Si era otro, seguro mis amigos de San Telmo y yo nos equivocamos al verla, pero siempre recordaremos ese partido que jugamos, ese final entre algunas piñas, y esos dos grandes encuentros contra los Cebollitas de Francisco Cornejo. El del 73 que perdimos por 2 y el del 74 en cancha de Racing, donde nos bailaron y nos comimos 7, con una genial actuación por TV de Dieguito. Hasta siempre Diego”.