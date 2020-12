El tierno video de la familia Maradona que compartió Dalma y ya es furor

Dalma Maradona salió a pedir ayuda a sus más de 2 millones de seguidores de Instagram para ubicar un emotivo video en medio del duelo por la muerte de Diego. En las imágenes aparecen ella, su papá, Claudia, y su hermana Gianinna mientras comparten un tierno momento familiar.

Al parecer, se tratarían de imágenes tomadas en Estados Unidos en la época de la época del Mundial de Fútbol '94. Diego aparece con una remera de entrenameinto de la Selección Nacional y con Claudia sentada y abrazada a él, mientras que ambas hijas de pareja -todavía transitando la infancia- se muestran compartiendo el mate. Diego, además, entona un tema de Cristian Castro en lo que se dibuja como un momento de relax absoluto.

Según contó Dalma, el video se le apareció en la "lupita" de Instragram pero pronto lo perdió y no lo pudo volver a ubicar, por lo que pidió ayuda a sus contactos, quienes se emocionaron al ver las imágenes y la ternura que le causó a Dalma recordar ese momento mágico.

“¡Ayer en la lupita me apareció un video de mi papá con mi mamá a upa donde cantábamos los cuatro! Ellos están de espaldas y Giani mini tomando mate... (¡creo que era del 94′, pero no estoy segura!). ¡Lo quiero tener! ¿¿¿Me ayudan??? Otro datazo: ¡Giani y papá arrancan cantando Cristian Castro y después me sumo yo con otro tema! ¡Sale ayuda! Cuando lo busqué para guardármelo, no lo encontré más”, posteó la hija del Diez. Por su puesto, la auyda no tardó en llegar.