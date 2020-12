Magui Bravi contó que sufrió un intento de violación: “Nunca lo había contado porque me sentía culpable”

La bailarina platense Magui Bravi fue invitada anoche al programa "PH: Podemos Hablar" (Telefé) que conduce Andy Kusnetzoff y contó que cuando tenía 15 años sufrió un intento de violación en la entrada del edificio donde vivía, en la ciudad de Buenos Aires.

“Me acababa de mudar a Capital y la verdad es que… Lo voy a decir: me gusta mucho llamar la atención, nunca me visto para pasar desapercibida. Salía del subte muy llamativa y vi que había un chico que me había mirado y me siguió hasta mi casa y viví una situación muy violenta”, comenzó su crudo relato.

“El chico parecía alguien que estudiaba en la facultad, como cualquier otro. Tenía una carpeta, usaba anteojos, no sé, no sospeché nada. Se me puso tan cerca que le pregunté: ‘¿De qué piso sos?’ ‘Soy del quinto’, me dijo. En ese momento, la verdad, todavía no me había avivado. Abrí, me empujó y no tengo que contar mucho más porque lo que viene después no está bueno”, añadió.

Según precisó, el hombre intentó abusar sexualmente de ella en la entrada del edificio. “Fue un intento de violación. Por el hall del edificio pasaba gente pero nadie hizo nada, una locura. Estaba en un lugar del palier que no estaba tan pegado a la puerta, por eso la gente no llegaba a ver”.

El hombre se escapó cuando escuchó el ruido del ascensor del edificio. “Yo no me había dado cuenta, pero él había puesto un papel en la puerta, por eso pudo salir”, contó la bailarina.

En relación a por qué decidió contarlo ahora, tantos años después, indicó: “Lo cuento hoy porque durante muchos años, haciendo terapia, sentía que yo era culpable por haberme vestido así, como si eso lo hubiese provocado. Hoy estas cosas se hablan y lo cuento porque le puede pasar a cualquiera”.

Y prosiguió: “Me costó muchos años entenderlo. Cuando empezaron a salir a la luz estas cosas en los últimos años dije ‘a mi también me pasó algo así’, y qué bien que todas las mujeres estén hablando y contando estas cosas porque te libera mucho. Vas más liviano”.