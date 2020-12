Valene Kane: “Era hora de que viéramos a las mujeres tomar la acción”

El nombre de Valene Kane (33) forma parte de los catálogos on demand más importantes como Netflix, Amazon, Disney+ y, ahora, Starzplay / web

Valene Kane (33) es una de las protagonistas de “Gangs of London”, una de las series del año que todos los domingos estrena un nuevo capítulo en la plataforma Starzplay. En diálogo con EL DIA desde el Reino Unido, la intérprete a la que muchos conocimos como Rose Stagg en “The Fall”, habla de esta producción que, en su explosivo cóctel de mafia, sangre y venganza, pone en primer plano a las mujeres con personajes diferentes a los que solemos ver en las historias de gangsters.

La entrevista con la intérprete irlandesa se hace por Zoom, sin dudas, la aplicación estrella de esta temporada pandémica. Valene es simpática, no tiene vueltas y se sincera antes de empezar a charlar admitiendo entre risas que “no sabe una palabra de español”. Se la nota alegre, al menos, según lo que se pudo percibir en esta conversación de un cuarto de hora en la que se rió a carcajadas en más de una oportunidad y en la que terminó revelando anécdotas coloridas de su pasado, como esos días de locura y pasión que pasó con un modelo argentino con el que intercambió clases de actuación por clases de kitesurf. “Fue el fin de semana más romántico y hermoso de mi vida”, cuenta, distendida, sobre esa experiencia lejana durante la que no sólo conoció qué era el mate sino que además lo tomó “durante todas las mañanas”, antes de lanzarse al mar.

Ahora, la bella intérprete surfea las olas de “Gangs of London”, la serie que sigue la historia de Sean Wallace (Joe Cole), un joven impulsivo que tras el asesinato de su padre, el criminal más poderoso de Londres, se ve obligado a tomar las riendas de la pandilla en un escenario tortuoso de incertidumbre y desconfianza.

En esta producción de nueve capítulos, Valene le da vida a Jacqueline Robinson, hermana de Sean, una especie de oveja blanca de una familia de ovejas negras: médica de profesión, intenta mantenerse al margen de la criminalidad de su familia -por eso se ha cambiado el apellido-, sobre todo de su madre, con quien mantiene una tensa y fría distancia. Sin embargo, la muerte de su padre la hará volver al nido y ahí deberá enfrentarse a un gran dilema moral.

Nacida en Newry, Irlanda del Norte, la actriz de rasgos delicados viene de una familia católica y, según su experiencia personal, “siempre queda un rastro del legado familiar”. Por eso duda de que sea posible escapar de los mandatos heredados, algo por lo que lucha su Jacqueline.

“Ella quiere más que nada empezar de nuevo. No quiere estar limitada por el legado de donde viene o lo que espera su familia que ella haga. Pero al final de la temporada se muestra que, inevitablemente, no puede escapar”, admite Kane.

Cuando su personaje regresa a la casa familiar, lo hace embarazada y en un estado de vulnerabilidad en el que, a pesar de las diferencias con su madre, los lazos tiran. “Hay algo único sobre la sangre que no te permite huir. A pesar de que te vayas, y elijas a tus amigos en vez de a tu familia, hay algo inherente, es algo casi animalístico, inescapable: querer que tu madre sea parte de la vida de tu hija. Cuando está embarazada, ella recuerda de donde viene y algo se suaviza dentro de ella, porque quiere que tenga tíos, primos, familia. Es el deseo del hijo que la suaviza”, dice Valene.

“En los cuentos de mafia, las mujeres siempre fueron el corazón de las familias, pero estaban detrás de escena”

¿Será el inicio de una nueva Jacqueline? La actriz advierte, entre risas cómplices, que “veremos qué tan suave se vuelve en la segunda temporada”. Pero no, no hay chances de adelantos. “No puedo decir absolutamente nada de la segunda temporada”, tira, jugando al misterio.

Se sorprende Valene pero le agrada el pedido de una definición de diccionario para el show de Gareth Evans y Matt Flannery -los cineastas visionarios y galardonados de la franquicia cinematográfica “The Raid”-, y arroja una respuesta concreta, al mejor estilo Kapelusz. “Probablemente diría que sería ‘Game of Thrones’ en un Londres mafioso”, una descripción que coincide con lo que la crítica y fans de la saga fantástica han dicho sobre este show de factura cinematográfica y atrapante guión.

APUESTA A LA DIVERSIDAD

“Gangs of London” muestra como casi ningún otro programa similar que las mujeres pueden estar a la altura de los hombres en cuestiones de violencia y poder, una de las características que más la seducen y enorgullecen.

“¡Me encanta! Siento que ya nos estaba doliendo que no sucediera esto. Era hora de que viéramos a las mujeres tomar la acción. En los cuentos de mafia, las mujeres siempre fueron el corazón de las familias, pero estaban detrás de escena. Es increíble que personajes como el de Lale o Marian puedan tomar el control”.

“Si tuviera que definir ‘Gangs of London’ diría que es ‘Game of Thrones’ en un Londres mafioso”

Lale (Narges Rashidi) es en la serie una militante kurdo que importa y supervisa la venta de heroína en zonas de Londres; y Marian (Michelle Fairley) -su madre en la ficción- es la viuda del capo de la mafia que no duda en recurrir a la violencia extrema para vengar la muerte de su marido, roída por el odio. Otro potente rol es el de Shannon Dumani (Pippa Bennett-Warner), hija del socio de los Wallace, una madre soltera que logró convertirse en una figura fuerte del clan que mantiene “limpia” la estructura mafiosa.

Esta manera de mostrar a las mujeres es sólo un ejemplo de la diversidad que promueve esta producción que ofrece un abordaje diferente a la Londres que solemos ver en películas y series: lejos de los monumentos, palacios y parques, se muestra abstracta, entre las sombras y la sangre. Como dirá Valene, la cotizada capital del mundo emerge “casi como una protagonista más, un personaje en sí mismo” dentro de la serie.

Entre la llovizna, la niebla y la oscuridad, las mafias de Londres van tejiendo redes que, inevitablemente, comienzan a rozarse rompiendo el delicado equilibrio en el que se mueven ingleses, irlandeses, kurdos, pakistaníes, albaneses, nigerianos y gitanos.

“En algún punto, lo interesante de ‘Gangs of London’ es que habla o representa a muchas culturas. Mucha gente va a Londres (y la ha visto en diferentes producciones) pero no creo que haya otra serie que haya mostrado los diferentes tipos de personas que habitan en ella”, advierte Valene, sobre otro fuerte de este show.

ALCANZAR OTRAS AUDIENCIAS

Para la actriz “es increíble” que una historia tan lejana, en distancia y en costumbres, pueda ser vista en países como Argentina o el resto de latinoamérica. “Creo que para un intérprete es sorprendente que cualquier show que haga sea exitoso en otro país” analiza y, entre risas cuenta que cuando fue parte de “The Fall”, el drama criminal de la BBC que protagonizaron Gillian Anderson y Jamie Dornan, no podía creer que su nombre y rostro eran reconocidos en Italia. “Dije ‘¡¡quéee!!’. Es tan cool poder llegar a otras audiencias y culturas...”.

En esa serie en particular, que narra la caza de una detective a un asesino serial, le dio vida a la ex novia del criminal quien la termina secuestrando y trasladando por una fantasmal Belfast escondida en un lugar no demasiado cómodo.

-¿Extrañás viajar en el baúl del auto?

-Oh, no (risas), definitivamente no.

Para Valene, el premiado drama que aquí se vio por Netflix fue “muy desafiante creativamente” pero no fue de los mejores rodajes que recuerda porque estuvo “muy sola” durante la filmación. De todos modos, insiste en las posibilidades artísticas que le dio esta producción en tanto pudo “llegar a las profundidades de su personaje”, algo que no todos los proyectos permiten.

“¡Me encanta ver a las mujeres en personajes fuertes! Siento que ya nos dolía que eso no sucediera”

UNA CHICA ON DEMAND

Además de estar disponible en Starzplay con “Gangs of London” y de haber alcanzado a la audiencia mundial desde Netflix gracias a “The Fall”, Valene también forma parte del catálogo de Disney+ habiendo sido parte del elenco de “Stars Wars: Rogue One” donde le dio vida a interpretó a Lyra Erso, la madre de Jyn Erso (Felicity Jones). Pero su nombre comenzó a sonar gracias a su interpretación en “Thirteen”, otro drama de la BBC que puede verse en Amazon.

-¡Sos una chica on demand! ¿Qué es lo que más disfrutas de poder compartir tu trabajo simultáneamente en distintas plataformas?

-Es muy importante para mí como artista. Siempre quiero esforzarme y llegar a tantas personas como sea posible. En los últimos años empecé a escribir y escribí todo lo que pude, ahora que estoy comenzando a producir. Creo que todo se trata de llegar a otros países y lugares. Me gustan muchísimo las películas extranjeras por eso espero que un día, ojalá sea pronto, pueda trabajar con directores extranjeros.

Valene, que está comprometida con el también actor Ed Cooper Clarke -a quien conocimos como el hijo de Lord Merton en “Downton Abbey”-, tendrá un agenda cargada a partir de enero, con el rodaje de dos películas que debía haber filmado en septiembre pero… pandemia: una es una cinta independiente y la otra una de ciencia ficción. También espera poder realizar el primer largometraje que escribió. “Ese es mi plan para 2021 además, claro, de filmar la segunda temporada de ‘Gangs of London’” que, claro, ya muchos estamos esperando.