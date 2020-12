Gimnasia sigue con su “santa fe” a cuestas y soñando con más

¿Quién le puede decir que no sueñe a este grupo de jugadores? Si se levantaron del dolor más cruel de la pérdida de un ser querido como era para ellos Diego Maradona. Si se quedaron sin el Gallego Méndez y el cuerpo técnico a horas de visitar a Vélez donde no tenía otra que ganar. Y lo hicieron. Si hace cuatro partidos que no le convierten. No luce tal vez, pero deja la piel, como decía Maradona.

En estos tres partidos, la dupla integrada por Mariano Messera y Leandro Martini tocaron lo justo y necesario, y de a poco meten su impronta. ¿Cómo no van a creer en poder pelear, si cuando parecía que estaban muertos, se levantaron y están más vivos que nunca?

El triunfo de ayer en Santa Fe por 2 a 0 sobre Colón es inobjetable. Gimnasia, aún mostrando algunas dudas por momentos atrás en pelotas cruzadas, se las arregló para sacar el partido adelante y arrancar ganando en la Fase Campeonato de la “Copa Diego Armando Maradona”. Por que tiene un arquero como Jorge Broun que todo lo resuelve y lo hace fácil. Y delante suyo, ayer el capitán Paolo Goltz fue el abanderado, ese caudillo que pelea y empuja. Y saca todo. Y un mediocampo con equilibrio a la hora de jugar y meter.

Hoy por hoy el Lobo se muestra como un equipo duro. Tal vez no brilla, pero tiene pasajes interesantes e individualidades que desequilibran como Matías García, Eric Ramírez o Víctor Ayala. Y un “obrero” como Harrinson Mancilla.

Y en la calurosa tarde santafesina el partido arrancó con los protagonistas metiendo más que jugando. Mordiendo en cada sector del campo, pero se hacía difícil ver dos pases seguidos. La pelota iba de área a área, no había precisión en ninguno de los dos y la pierna se ponía fuerte.

Recién pasados los 19 minutos se dio la primera llegada y fue para Gimnasia que tuvo un interesante contragolpe. Lo manejó Matías García por izquierda, la controló Eric Ramírez en la puerta del área grande, pero le quedó a Nicolás Contín que adentro del área quedando ante Leonardo Burián le pegó con la parte externa del botín izquierdo y la pelota se fue cerca del poste derecho.

Pareció activarse el juego. Contestó el local con un remate de afuera del área. Desde muy lejos le pegó Tomás Chancalay, pero sacó un remate violento y bien dirigido que obligó a Jorge Broun a volar y sacarla al córner.

Llegaron algunos centros en ambas áreas que los arqueros descolgaron firmes, pero de fútbol poco nada, y así Germán Delfino sacaba una amarilla atrás de otra. El juego era feo.

Pero sobre los 29 minutos se fue Eric Ramírez por izquierda y en la misma línea lateral del área grande lo bajaron (quedó la duda si no fue en la misma línea del área, algunos reclamaron penal) y falta. La ejecución la tomó Víctor Ayala, fue un remate-centro al arco y Burián que se complicó solo. El “uno” dudó entre rechazarla y atraparla y terminó dando un rebote corto que le cayó a Marcelo Weigandt que le pegó de derecha sin dudar y la mandó al fondo del arco. El Lobo ganaba 1-0 en Santa Fe gracias al lateral derecho que sigue sorprendiendo por su juego, apareciendo por sorpresa en diferentes lugares.

El partido siguió “picado”. Las faltas se sucedían una tras otra y Germán Guiffrey, que había entrado minutos antes por Maxi Coronel que se retiró lesionado, se ganó una amarilla por una fuerte infracción en la puerta del área. Y tras una pelota parada, el que lo tuvo fue Wilson Moreno, que sacó un derechazo que se fue muy cerca del poste izquierdo de Broun.

Rafael Delgado de cabeza casi lo empata en el cierre de la etapa. Centro desde la derecha, la pelota sobra a Weigandt y Delgado aparece por el segundo palo y con el arco a su disposición cabeceó cruzado, pero la pelota se fue cerca del poste izquierdo. En el juego aéreo, el Lobo dudaba salvo cuando aparecía el capitán Paolo Goltz.

En el complemento, el Lobo salió enchufado y “madrugó” al local. Por que recién se habían cumplido 2 minutos cuando ​llegó el segundo gol Mens Sana. Todo nació desde el arco. Broun jugó con los pies para Matías Melluso que sacó un pelotazo largo desde el fondo y Contín la fue a buscar. El “nueve” Tripero la bajó con el pecho en el aire, le ganó y dejó en el camino a Bianchi que se durmió (o se confió), y cuando salió Burián, enganchó hacia adentro y quedó de cara al arco libre. El Tanque la mandó adentro de zurda, decretó el 2-0, y como había hecho el Chelo Weigandt en su gol, festejó señalando al cielo dedicándoselo a Diego. Fue todo mérito del delantero correntino que aprovechó su chance de titular y en una guapeada solitaria, gritó por primera vez en el torneo.

Y uno de los que entendió que había que salir rápido por que el rojinegro estaba regalado atrás fue Caco García. El “diez” albiazul sacó un buen remate que tapó Burián, el rebote le quedó a la Perla Ramírez que la tiró afuera, cerca del palo derecho. El concordiense de manera increíble se perdió el tercero.

Ayala y Mancilla dominaban el medio, atrás Gimnasia estaba ordenado para aguantar ante la presencia del Pulga Rodríguez.

Desde los dos bancos empezaron a llegar las variantes. Colón para ir hacia adelante, Gimnasia para tener la pelota y salir rápido, por eso entró P. García por Contín, y Ramírez aún con aire, se paró de punta.

La dupla Messera y Martini hizo ingresar todos juntos a Licht, Miranda y al colombiano Carbonero. El equipo se rearmaba y buscaba liquidarlo de contragolpe mientras los minutos corrían y los Sabaleros se mostraban nerviosos e impacientes, tal vez por eso se equivocaban cuando llegaban a posición de gol.

Y lejos de atrincherarse en su área, el Lobo esperó, pero no la revoleó hacia la tribuna, sino que buscó hacer circular la pelota, mientras los santafesinos seguían intentando por los costados con el ex Tripero Piovi por izquierda y Alex Vigo por derecha, con remates desde afuera del área que terminaron muy desviados. Christian Bernardi a los 42 minutos tuvo una muy clara pero Broun le dijo “no”. También a Sandoval un minuto después.

El Lobo terminó redondeando una buena actuación en Santa Fe. Sólido atrás y eso está claro en los números por que lleva 4 partidos completos sin recibir goles (Patronato, Vélez, Huracán y Colón), es combativo en el medio, y siempre algo aprovecha arriba.

Solidario. Fuerte. Eso es seguro. Por momentos juega bien. Pero lo que no falta nunca es el sacrificio, por que el equipo mete los noventa minutos. Sobre la base que supieron formar Diego Maradona y sus ayudantes, ya hace tres partidos que la dupla Messera y Martini le van metiendo su impronta. Ayer se la jugaron por Contín en lugar de Carbonero, y el Tanque no los defraudó.

El Viejo Lobo hasta hace unas fechas atrás estaba herido, con el corazón roto, pero precisamente hoy su corazón es lo que lo mantiene más vivo que nunca y lo hace soñar. ¿Quién puede impedir que no sueñe un poco más...?