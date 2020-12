Ahora sí, Sol Pérez analiza seriamente lanzarse a la política: "Necesitamos un cambio"

Después de pasar por varios rubros, Sol Pérez anunció que le gustaría trabajar dentro del ámbito de la política. Conductora, presentadora, periodista y futura abogada, Sol va por más y apunta a los cargos públicos.

En diálogo con Nicole Neumann, la modelo reveló aspectos de esta nueva faceta. “¿Te ves incursionando en la política?”, le preguntó la conductora de Nicole al mediodía. Sol no dudó en responder: “La verdad es que en algún momento pensé que sí y después que no. Ahora me gustaría. No ahora, ya mismo, pero sí en un futuro. Me gustaría”.

“Me parece que todos nosotros necesitamos un cambio y el cambio tiene que venir con gente que quiera ocupar un cargo público sin tener en cuenta todos los beneficios económicos que eso conlleva”, agregó Pérez.

Sol Pérez se mostró completamente sincera y abrió su corazón con respecto a lo que piensa tanto de la política como de la sociedad: “Hay gente que está sumamente olvidada, que quedó afuera del sistema totalmente. Se me pone la piel de gallina al pensar lo que estamos dejando a las generaciones futuras. Es tremendo”.