Tras las dudas, desde el Gobierno confirman que se realizará el vuelo para traer las vacunas rusas

Los dichos del presidente de Rusia Vladimir Putin respecto que no se había aplicado la vacuna Sputnik V por recomendación de los especialistas por tener más de 60 años impactó de lleno en el Gobierno argentino, que ultimaba los detalles para traer antes del 24 las 600 mil dosis para vacunar a 300 mil personas antes del inicio de la vacunación masiva.

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, salió a aclarar desde Moscú que "hasta ahora los datos analizados y la recomendación de utilización es hasta los 60 años. Nos informaron que ya evaluaron en el comité independiente a los mayores de 60. Lo han elevado al Ministerio de Salud, a la entidad regulatoria junto con Gamaleya y están terminando los últimos pasos para poder también aprobar el uso de esta vacuna en los mayores de 60 años". Incluso el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, habló de una "absoluta distorsión de la traducción" de lo que dijo Putin. Lo cierto es que en la Casa Rosada acusaron recibo y según trascendió ya habrían desactivado el operativo para traer ese primer lote de vacunas antes de Navidad.

El dato indica que hoy hubo una orden para frenar la partida de un avión de Aerolíneas Argentinas hacia la capital rusa para traer las vacunas, prevista para lunes o martes de la semana próxima, cargar las vacunas y emprender la vuelta de inmediato.

Ayer la noticia era que se estaban ultimando "los trámites que hay que hay que hacer para el ingreso de las vacunas al país, pero se hace", dijeron fuentes oficiales sobre el vuelo. Hoy, el escenario es otro después de las declaraciones de Putin. "Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible", dijo el mandatario ruso, de 68 años.

Alexey Kuznetsov, asesor del ministro de Salud de la Federación de Rusia, dijo que "actualmente, el uso de la vacuna Sputnik V en la práctica médica habitual es posible en pacientes de 18 a 60 años. Para acceder a vacunar a mayores de 60, el desarrollador de la vacuna, el Instituto Gamaleya del ministerio de Salud de Rusia, está realizando un estudio clínico adicional con la participación de 100 voluntarios mayores de 60 años, que, preliminarmente, muestra buenos resultados. No hubo problemas con la seguridad del Sputnik V entre los voluntarios mayores".

"Ahora, el desarrollador de la vacuna está analizando datos clínicos y preparando un informe, sobre la base del cual el Ministerio de Salud tomará una decisión sobre la posibilidad de utilizar la vacuna COVID-19 en poblaciones mayores de 60 años. Los resultados y decisiones se informaran después del 20 de diciembre", agregó.