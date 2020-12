Putin todavía no se puso la vacuna Sputnik V por recomendación de los especialistas

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, confirmó que todavía no se aplicó la vacuna Sputnik V ya que los especialistas no se lo recomendaron por tener más de 60 años.

"Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible", dijo el jefe del Kremlin al contestar a un pregunta sobre si había vacunado.

Putin explicó que la vacuna que se emplea, la Sputnik V, está aprobada para un determinado grupo de edad, de 18 a 60 años. "A la gente como yo la vacuna todavía no llega", dijo Putin, que el 7 octubre pasado cumplió 68 años.

Las declaraciones del presidente ruso no dejan de ser una señal de alarma, ya que el Gobierno argentino adquirió millones de dosis para iniciar la campaña de vacunación y se espera que la semana próxima llegue una primera tanda de 600 mil para ser aplicadas en primer término en los grupos de riesgo que componen los adultos mayores a 60 años.

En ese sentido, la secretaria de Acceso a la Salud y viceministra de la cartera sanitaria, Carla Vizzotti, viajó a Rusia junto a una asesora presidencial y un grupo de miembros de la ANMAT, organismo que debe dar el visto bueno para que la vacuna comience a ser aplicada en nuestro país, para acelerar las gestiones tendientes a contar antes de fin de año con las 600 mil dosis que el presidente Alberto Fernández anunció días atrás llegarían para vacunar a 300 mil personas.

En ese sentido, trascendió que el lunes estaría volando hacia Moscú un avión de Aerolíneas Argentinas para traer esas vacunas antes del 24.

Ahora los dichos de Putin respecto que los especialistas le aconsejaron por el momento no aplicarse la vacuna ya que no está recomendada para mayores de 60 años dispara una alerta porque la intención del Gobierno nacional es iniciar el plan de vacunación masiva con los adultos mayores de 60 años junto al personas de la Salud y miembros de las fuerzas de seguridad.