Ex alumnos creen que son "ideológicas" las acusaciones contra el cura Sidder

"No somos la Justicia, no somos los que tenemos que decidir pero a nosotros nos resulta inverosímil lo que se dice del padre Raúl porque ha sido nuestro referente, nuestro formador y no podemos dejar de pensar que todo esto puede estar vinculado a un tema ideológico del que lo están usando como chivo expiatorio". La que habla es Natalia Cantaluppo (31), una ex alumna del colegio San Vicente que en la actualidad es psicóloga, docente y miembro del equipo de orientación del establecimiento donde se educó desde niña.

Es una de los y las integrantes de la comunidad educativa del San Vicente que este viernes a las 18 se reunirán frente al edificio de las fiscalías, en 7 y 56 para dar testimonio en favor del cura Raúl Sidders, con prisión domiciliaria a partir de una causa por presuntos abusos a ex alumnos del colegio.

"No es marcha ni protesta, es un encuentro para dar testimonio de lo que el padre Raúl ha sido y es para nosotros. A mi como muchos me casó, bautizó a mis hijos, fue nuestro formador y nos resulta inverosímil lo que se dice de ´l", señaló Natalia a ELDIA.COM.

"No somos la Justicia, sólo podemos hablar de nuestra experiencia. Con el padre Raúl hemos ido a campamentos, con 11, 14 años al sur, hemos estado en miles de situaciones así. El padre Raúl formó una banda de música en el colegio, íbamos a los actos, nos dio identidad, pertenencia", señaló.

Para Natalia, que dice no recordar a la principal denunciante, "hay cosas que no concuerdan como por ejemplo lo de las confesiones. Nunca eran a solas. Se hacían en "el tilo" o en el patio o durante los oratorios de los sábados que era una actividad extra escolar en que se jugaba al fútbol y venían nuestras familias a compartir la misa, pero nunca a solas".

Para Natalia, detrás de las denuncias contra Sidders "hay algo de ideología, no es casualidad que salga esto en este momento", señaló en alusión a las polémicas por la separación de la Iglesia del Estado y la ley de legalización del aborto.

"El padre Raúl siempre ha sido muy claro, muy firme, muy de jugarse. Hasta ha tenido su propio programa de televisión para decir lo que pensaba y siempre fue una figura y una autoridad que no sería de extrañar que lo estén queriendo usar por eso", explicó.

En tanto, bajo la consigna "no vamos a dejarlo solo", ex alumnos, padres y allegados a la comunidad educativa del Colegio San Vicente, anunciaron para hoy a las 18 un "encuentro" en defensa del cura Raúl Sidders, en la puerta de las fiscalías de 7 y 56.

,"No es marcha,. ni protesta ni nada violento, es un encuentro para transmitirle nuestro apoyo, solidaridad y expresar que confiamos en él y en la Justicia", señalaron.

"El padre Raúl es un hombre que siempre ha estado al servicio de Dios y de la familia y ha bautizado a hijos y padres en esta comunidad donde se lo respeta y lo quiere, por eso no vamos a dejarlo solo en en esta instancia en la que no se ha tomado en cuenta el principio de inocencia de una persona", expresaron.

Una de las organizadoras del encuentro sostuvo que "Sidders siempre tuvo una postura firme respecto del aborto y de otras cuestiones que hacen a la fe cristiana y siempre la defendió en el ámbito de un colegio católico y aun así lo han criticado y perseguido".

Los abogados que patrocinan al religioso, Germán Oviedo y Ariel Doro, consideran que las pruebas contra su defendido son muy frágiles y sostienen que, según sus cálculos, el caso debería considerarse prescripto,