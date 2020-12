Eminem le pidió disculpas a Rihanna en la reedición de su último disco

Este viernes Eminem ha sorprendido a todos sus fans con el lanzamiento del lado B de "Music To Be Murdered By", el cual cuenta con 16 canciones nuevas, pero asombró más a todos cuando uno de estos nuevos temas contiene una disculpa con Rihanna.

El disco contiene 16 nuevas canciones, con colaboraciones con Dr. Dre, Ty Dolla $ign y Dj Premier. Dentro de los temas, uno de estos, ‘Zoom’, llamó la atención por referenciar una polémica con Rihanna tras la filtración de una canción donde el rapero apoyaba a Chris Brown.

En el 2009, Chris Brown, entonces novio de Rihanna, fue condenado por haber golpeado a la cantante y empresaria durante una discusión de pareja que tenían. Sin embargo, pese a haber evitado el polémico hecho durante 10 años, en el 2019 el rapero "se puso del lado de de Brown".

Durante el año pasado se filtró una canción en donde Eminem defiende y apoya el hecho de que Chris Brown haya golpeado a Rihanna.

"No estoy jugando, Rihanna, ¿de dónde salió tu V.D. (enfermedad venérea)?"/ "Permítanme poner mis dos centavos: por supuesto que me pongo del lado de Chris Brown. Yo también la golpearía si me infectara", interpreta el rapero en el tema que se filtró.