Las jugueterías, a buen ritmo en La Plata a dos días de la llegada de Papá Noel

Las jugueterías de La Plata transitaban una previa de Navidad a buen ritmo de la mano de quienes salieron a realizar las compras de los regalos prácticamente con las horas contadas. A diferencia de otros años, esta vez los artículos más vendidos eran los juguetes para piletas y la rama de los juegos de mesa. Según comerciantes del rubro, la inclinación de los clientes se condice con un verano en el que las familias han elegido en mayoría quedarse en sus casas en lugar de realizar viajes de vacaciones al tener en cuenta el contexto de la pandemia.

Luis, dueño de una sucursal de la juguetería Hobby Toy's, aseguró que "en la espera de la llegada de Papá Noel en este año atípico lo que más se llevó o ha a predominado es todo lo que tiene que ver con piletas, para que los chicos jueguen en el agua, y los juegos de mesa. Después, como siempre, autos a control remoto, muñecas, bicicletas, triciclos y andadores".

"Este año viene con pileta de lona para quedarse en casa", dijo. A su vez, aseguro que "los juegos de playa se ha vendido muy poco, se ve que la gente no va a ir la playa este verano".

En torno a los precios y las castigadas economías en las familias en el contexto de la pandemia, Luis sostuvo que "Papá Noel la tiene complicada pero tenemos muchas promos con tarjetas de crédito, la promo de Banco Nación con reintegro importante, la promo del Banco Provincia con descuento de 30 por ciento y la promoción con Cuenta DNI que es de 40 por ciento".

"Los juegos para pileta están menos de 250 ó 300 pesos. Luego una máscara y snorkel bueno está en 1500 pesos. Una silla para pileta bien moderna para los bebés están en 700 pesos", amplió. "Se puede llevar de todo, tenemos desde juguetes de 200 pesos hasta autos que son más 'salados' pero que se venden igual", agregó.

En torno al auge de los juegos de mesa, se mantiene la tendencia en alza que viene se ha registrado desde el comienzo de la pandemia, puesto que son más demandados cuanto más tiempo pasan las familias en sus hogares.

Por el lado de los clientes, la elección del regalo depende de la situación del bolsillo y de los tiempos disponibles para recorrer las jugueterías. Belén, por ejemplo, contó que "vamos a comprar lo que se pueda porque estamos a último momento. La locura se contagia y se hace lo que se puede. En casa tengo dos sobrinas. Para las nenas unas mochilas con lentejuelas y brillos y para los grandes más cosas de perfumería y que se den uso". "Pavadita más pavadita suma, pero se aprovechan los descuentos y las cuotas", dijo.

Otra vecina, Noemí, quien buscaba juguetes para sus hijos, priorizó su situación económica. "Que los precios sean similares para todos sus para que no se peleen. Son muy bendecidos los niños, porque están con esa ilusión de recibir un regalito. Los niños no tienen la culpa de lo que pasa, los padres tenemos que esforzarlo para darles lo que se pueda", señaló.

La cuestión de género también es una tendencia que se posiciona en la elección de la espera de la Nochebuena. Carolina afirmó que "tengo una nena y vengo a buscar una espada. No le veo lo masculino o lo femenino ahí. Ella pide una espada, le gusta. Mascotas ya hemos adoptado, así que ahora vinimos por un juguete".

Por su parte, Nadia contó que "venimos a buscar juguetes para nena. Peluches, walkie talkies. Mi tope es 6000 pesos. Tengo muchos sobrinos, vamos a ver..."

La industria nacional de juguetes registró en los últimos meses una recuperación en el nivel de actividad, en un contexto en el que los precios de los productos tuvieron un incremento promedio de 40% a lo largo del corriente año, según un informe elaborado por la entidad que agrupa a las empresas del sector ante la proximidad de la Navidad y Reyes Magos.

De cara a las celebraciones de Navidad y Reyes Magos, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) precisó que las ventas del sector en Argentina se activan en tres fechas claves que concentran alrededor del 95% del total del año: Día del Niño, Navidad y Reyes.

"Tras los desempeños de las temporadas pasadas de Reyes (+2% en unidades) y Día del Niño (+1%), las expectativas están puestas en esta Navidad", dijo el presidente de la CAIJ, Emmanuel Poletto.

Afirmó que "es un año difícil, pero tenemos buenas expectativas porque las familias priorizan el gasto para los más pequeños; estimamos que mucha gente se va a quedar en sus hogares en estas fiestas, lo cual va a repercutir favorablemente en el consumo de juegos y juguetes".

Las estadísticas de la CAIJ indican que el 70% de las transacciones en jugueterías se realizan actualmente con tarjeta de crédito, en especial las cuotas del Programa Ahora 12.

Poletto destacó que "se está dinamizando la venta de juguetes de producción nacional con las tasas competitivas que ofrece el programa Ahora 12, sobre todo para los juegos de mayor valor como toboganes, hamacas, triciclos, andadores".

Agregó que "este año tan singular, sirvió para que ir normalizando el mercado que venía con un excedente de stocks de productos importados tras haberse duplicado los volúmenes de juguetes del exterior en los años 2016 a 2019 en contexto recesivo".

"Actualmente tenemos en la industria del juguete un promedio del 65% de capacidad productiva utilizada, este porcentaje podría crecer cuando se normalice el abastecimiento de insumos y materias primas", estimó Poletto.

El boom de las compras online

Las compras a través de internet son por estos días, según el estudio de una consultora privada, una opción dominante para los argentinos de cara a las celebraciones de Navidad y el Año Nuevo, luego de un 2020 signado por la pandemia y un crecimiento inusitado de las operaciones a través de plataformas de e-commerce producto de las restricciones impuestas para evitar la propagación del coronavirus.



Así se desprende de una encuesta realizada por la consultora Deloitte, que, en lo referido a la Argentina, posicionó en el primer lugar a las compras online, con un 32%, frente al 13% que consignó inclinarse por las compras de regalos en supermercados, un 12% en tiendas de ropa y un 10% en jugueterías u otros lugares.



El sondeo fue realizado sobre 1.500 personas de la Argentina, Perú, Colombia, Costa Rica y México señaló que, a nivel regional ,2,5 de cada 10 entrevistados respondieron que no realizarían compras durante esta temporada, "mayormente por no contar con los recursos económicos para ello o por estar desempleados".



En el caso de la Argentina, el estudio reveló que, entre los encuestados, un 28% dijo que no va a realizar compras de Navidad, mientras que un 72% sí lo hizo o lo hará antes de la fecha.



En esa franja, los previsores son una excepción, dado que apenas un 5% de las personas que respondieron la encuesta aseguró haber realizado ya las compras con anticipación, mientras que un 67% planea realizarlas próximamente.



En tanto, de los encuestados, un 43% respondió que gastará menos que el año pasado, un 35% gastará lo mismo y 22% gastará más este año.



Consultados sobre cuál es o fue la prioridad para realizar sus compras navideñas en 2020, los argentinos señalaron un 35% los regalos, 27% la cena navideña, 11% mejoras en la casa, 7% realizar compras postergadas en el año y 6% computadoras y electrónicos, entre otros.



Al momento de visitar una tienda, según la encuesta de Deloitte, los argentinos esperan en un 22% tener disponibilidad inmediata del producto, 17% ver y probar el producto personalmente, 15% ver otros productos que le puedan interesar y 15% velocidad en el pago y la entrega.



Sobre las razones por las cuales no compró o comprará en línea, un 25% señaló que tiene miedo a que el producto no llegue en buen estado, un 17% que el costo de envío es alto, un 13% que no tiene tarjetas bancarias, 10% porque es muy complicado realizar devoluciones y 4% argumentó que no sabe comprar en línea.



A nivel regional, 93% de los encuestados confirmaron haber investigado o que investigarán en internet antes de realizar sus compras.