Bal le bajó el tono al audio de la fiesta en la pileta: “No hubo más que alcohol”

“Pero obvio, la pileta está hirviendo. Desde hace tres días que la tengo calentando. ¿Sabés las mujeres que vienen Polaco?”, le decía Fede Bal a El Polaco en un audio de WhatsApp que se volvió viral y que le generó un lindo lío al cantante, en pareja con Barby Silenzi, quien se habría ido de la casa en medio del lío y entre rumores de romance del artista tropical con Sofía Pachano.

Pero El Polaco no es el único perjudicado por la viralización del audio: Fede Bal también está en pareja, hace meses con Sofía Aldrey, por lo que el “Carmencito”, recientemente eliminado de “MasterChef Celebrity”, tuvo que salir a aclarar los tantos.

“Es un audio que le mandé al Polaco. Supongo que en alguna discusión la mujer de él lo mandó a la prensa. Es eso, nada más. Y no tengo ganas de andar en el medio de su separación o reconciliación. Soy amigo del Polaco”, se justificó Fede, y explicó que el audio no hizo mella en su relación: “Sigo en pareja con Sofía. Esto no me generó ningún problema con ella. En mi pareja se habla de todo. Sabía de todo. Después de todo lo que pasé este año, este tema no es nada en comparación”.

Además, Fede afirmó que la pool party orgiástica que todos imaginaron con ese mensaje no fue tal, sino una fiesta en la que Aldrey estaba invitada, y a la que fueron sus amigas. “Nos divertimos y bailamos. No hubo más que alcohol. Y nos divertimos como nenes bailando en un grupo reducido de amigos”, explicó Bal.

El “Carmencito” es un reconocido organizador de fiestas, por lo que su versión cierra. Pero, bueno, la de El Polaco no tanto: una cosa es la situación de Bal, quien habría organizado una fiesta con su pareja, y otra la del cantante, que habría ido a la fiesta, todavía en pareja con Silenzi, en busca de estas “mujeres” que el mediático prometía en su audio.

Así que aunque Bal consiguió salir indemne, la crisis del Polaco y Barby, parece, seguirá sumando episodios. Un dato no menor: el artista acaba de ser padre, hace apenas seis meses, con la bailarina...