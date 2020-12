La odisea de realizarse un hisopado en La Plata en la previa de las Fiestas

Una niña de 14 espera en la puerta del hospital de Niños. Son las 15 horas del sábado y la acompaña su mamá. Se las ve molestas y muy preocupadas. Son, según se pudo saber después tras varios llamados y consultas, dos platenses promedio que en los últimos días convivieron con la odisea de someterse a un test PCR para saber si estaban contagiados de coronavirus.

"Ayer empezó con un resfrío y hoy amaneció sin olfato. Fuimos a IPENSA pero no la hisoparon porque es menor. Entonces nos recomendaron ir hasta la clínica del Niño", reveló la madre en diálogo con este medio.

Según prosiguió, en ese centro de salud no le realizaron el test pese a tenerla más de una hora esperando en la puerta. "Primero nos pidieron que se desalojara la Guardia. Pero cuando eso sucedió nos dijeron que los médicos de guardia no iban a hisoparla, que volviera en la semana".

Decididos a someterse al test, debido a los síntomas y para dejar de caminar por las calles de la Ciudad, madre e hija fueron hasta el hospital de Niños, donde le dijeron lo mismo: no la testearon. "Nos dijeron que si queríamos que vayamos a un laboratorio privado".

La odisea, común a otros platenses que pasaron por lo mismo en los últimos días, prosiguió con un llamado al SAME, que acudió a su auxilio. "Lo hicieron el lunes y el miércoles tuvimos el resultado: positivo", siguió la mujer y mostró su bronca. ¿Por qué no la quisieron hisopar?

De acuerdo a testimonios de profesionales consultados, hoy en día a los jóvenes no se los está hisopando. "Si presentan uno o dos síntomas son positivos".

"En las últimas semanas se multiplicaron los pedidos. Por un lado la mayor cantidad de casos, pero al mismo tiempo personas que quieren pasar la Nochebuena o Año Nuevo con sus padres, con la tranquilidad de tener un resultado negativo y para sacarse la culpa de lado", revelaron desde un centro de salud público, que confesó hubo un desborde que hizo ponerle un freno a los pedidos.

Para colmo para los ansiosos pero que no tienen problemas de salud, los laboratorios que trabajan para los centros de hisopados públicos en La Plata que no recibirán muestras el jueves 24, viernes 25 ni el fin de semana. Lo mismo sucederá para Año Nuevo. De esta manera es muy probable que el índice de contagios disminuya en las próximas dos semanas, más allá que el número real sea cada vez más alto.

"También están los que se quieren ir de vacaciones, con la tranquilidad de saber que no están contagiados. No se puede, no hay estructura para todo eso. Otra vez se está saturando el sistema de salud, tal vez no falten camas, pero faltan centros de testeos y laboratorios", detalló un médico de un importante hospital platense.

Hoy por hoy volvieron las tardanzas en la entrega de resultados. Algunos pocos tienen la suerte de tener la respuesta a las 48 horas, pero otros tienen que esperar hasta ocho días, incluso aquellos que están internados.

El profesional, al mismo tiempo añadió: "Cambiaron los criterios. Ahora si tenés determinados síntomas ya te consideran positivo y si tuviste contacto estrecho con un caso también. No sé si por seguridad o para preservar los materiales".

"Se está pidiendo que presenten síntomas dos o tres días seguidos, porque llegó un momento que todos daban negativo. Y, otro requisito que se está pidiendo es que seas o no esencial", le contaron a EL DIA desde el hospital Italiano,

Para colmo hubo un aumento de consultas y pedidos de hisopados de personas que en los últimos días tuvieron que tomarse un vuelo para viajar, principalmente, a los Estados Unidos. Para abordar el vuelo les exigían un PCR negativo.

De esta manera, en los últimos días se provocó una verdadera fiebre por el test. Hubo pedidos varios, reclamos y filas para someterse al estudio. No todos tuvieron la "suerte" o la rapidez buscada, como esta familia que días después pudo hacerlo y saber el estado de salud de su hija. Y la de todos en la casa.