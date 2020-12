Mientras los platenses hacen las compras navideñas de último momento, los manteros siguen copando las calles

A pesar de que el termómetro en La Plata supera los 30°C este miércoles en La Plata, son muchos los platenses que deciden trasladarse hasta los centros comerciales para hacer las compras navideñas de último momento. Tal como viene contando EL DÍA, el aumento acentuado de los precios y la crisis económica hizo que muchos solamente decidan hacerle regalo a los más pequeños de sus familias.

"Esta todo carísimo. En mi caso es una familia chica y por eso reciben todos, pero sino sí se elegirían solo los más chicos", aseguró Vanesa, vecina de nuestra ciudad, en diálogo con este medio este mediodía en calle 8.

"Ligan todos los más chicos: tengo una tengo una nena chiquita, un nena grande y dos sobrinas", acotó Candela, otra vecina, quien se paró para hablar un minuto con EL DÍA y continuó recorriendo locales en una muy calurosa tarde.

En relación a los precios, un vecino de nombre Daniel aseguró: "Está todo caro, tenés que venir con mucha guita. Durante toda la pandemia no se pudo salir, así que aprovechamos algo para comprar de la temporada de verano".

Silvana, quien salió a hacer las compras hoy con su hija, indicó en relación a la economía en los regalos: "Hay que hacer economía también para que alcance para la cena. Pero dentro de los gustos, lo más económico".

Por último, otro vecino que habló con este medio, de nombre Juan Manuel, aprovechó para dar su opinión del 2020 y no dudó de calificarlo como el "peor de la historia". "Ya hice las compras. Mis cuatro hijos y mis cuatro nietos. Son pavadas, para hay regalos. Es el peor momento de la historia de este país, no sé si se volverá a repetir algo tan negativo. Esperemos que no", lanzó.

LOS VENDEDORES ILEGALES SIGUEN COPANDO LAS CALLES DEL CENTRO

En tiempos de compras navideñas, la venta callejera se ha expandido a pasos agigantados en las últimos mese en el microcentro platense, algo que genera un enorme malestar entre los comerciantes, más aún tras un año donde estuvieron varios meses cerrados por la pandemia.

Solo basta con dar una recorrida por los centros comerciales de nuestra ciudad para notar la importante presencia de los manteros que ofrecen mercaderías de dudosa procedencia estalló. Tal como viene señalando este medio, se llega a ver un promedio de diez por cuadra.

Aquellos que salieron a hacer compras, debieron caminar en las veredas con el riesgo de pisar ropa, calzado, elementos de electrónica, CDs y DVDs, entre otros “rubros”, que, por otro lado, son cada vez más variados.

Romina, una comerciante de 36 años, días atrás le dijo a este medio: “Es imposible competir. Yo hago un enorme esfuerzo para poder atraer los clientes, pero no puedo ofrecer los precios que le ponen en la calle, porque debo afrontar el alquiler, impuestos, tasas... Me da mucha bronca”.

Esta opinión se multiplica al consultar a cualquier comerciante, que esperaron estas fechas para poder recuperar algo de lo perdido y ven cómo tienen que competir con la enorme cantidad de manteras que se adueñaron de las principales calles céntricas, como así también de algunas plazas.