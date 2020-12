Manifestaciones en contra y a favor del cura Raúl Sidders, acusado de abuso sexual

La investigación por los supuestos abusos sexuales cometidos por el cura Raúl Sidders, cuando trabajó en el Colegio San Vicente de Paul (durante 20 años), continúa en pleno proceso. Mientras tanto, dos grupos se movilizaron en las últimas horas, uno para apoyarlo y el restante para denunciarlo.

El primero consta de alumnos, ex alumnos, padres y allegados a la comunidad educativa del establecimiento educativo mencionado, quienes por la mañana se concentraron frente a las fiscalías de 7 y 56 para expresarse en respaldo al sacerdote.

Lo hicieron con pancartas en las que se leía “el Padre Sidders es inocente”.

Por otra parte, manifestaron que las denuncias en contra del religioso “son inverosímiles” y remarcaron que “hay cosas que no condicen con la realidad de lo que vivimos, como las confesiones que no se hacían a solas o las cosas que se cuentan de los recreos que deberían haber ocurrido a la vista de todos”.

Natalia Cantaluppo, una de las manifestantes ex alumna y docente de la escuela, señaló que “nunca supimos sobre la denominación de ‘Frasquito’”, como refieren algunas denuncias, en alusión al presunto pedido del religioso de que juntaran semen en esos recipientes.

“No somos la Justicia, no somos los que tenemos que decidir pero a nosotros nos resulta inverosímil lo que se dice del padre Raúl porque ha sido nuestro referente, nuestro formador”, añadió. Y agregó: “Nos reunimos par transmitirle nuestro apoyo, solidaridad y expresar que confiamos en él y en la Justicia”.

En tanto, las marchas a favor de la única denunciante que figura en la causa, identificada como Rocío, se realizaron la semana pasada en la sede del Colegio, situado en 115 entre 43 Y 44.

“Se trató de una volanteada pacífica, en la que pedimos que se le aplique la prisión domiciliaria”, explicaron las organizadoras. “El mismo día en que egresaban los alumnos -el miércoles 16 de diciembre-, entregamos volantes en los que contábamos todo lo que ocurrió”, agregaron. Por último, indicaron que se trató de “una actividad en apoyo a Rocío y denunciando a Sidders, no en respuesta a las manifestaciones a favor”.

Por su lado, la joven publicó en forma reciente en las redes sociales que espera que “lxs docentes y ex docentes de la institución San Vicente de Paul me contacten -como ya han hecho algunos-, para corroborar la verdad. Ningunx podía quejarse sobre Sidders porque no se les permitía. El poder que éste manejaba, con la complicidad de la directora general imponía miedo ante lxs profesores, impidiéndoles poder decir o hacer algo, porque atrás de ellos tenían familias que mantener y no querían perder su trabajo” (sic). Y luego resaltó: “¿Qué gano yo al enfrentarme a la iglesia? Con 27 años. No busco fama, nadie sabe mí identidad real, todxs me conocen por ‘Rocío’. Yo busco Justicia”.

Sidders está acusado del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante por su duración en el tiempo y circunstancias de realización doblemente agravado”.