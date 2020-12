Triste, solitario y final, el Pincha volvió a perder y Desábato renunció

Cuando las cosas están bien afuera de la cancha, casi siempre están bien adentro. ¿Después de lo vivido en las últimas horas alguien pensaba que las cosas podían salir bien? Un técnico que se entera por los medios que los dirigentes ya están en charlas con otro técnico para reemplazarlo. Un plantel que se fue desarmando y perdiendo jerarquía, y que solamente tiene en Mariano Andújar rastros de la categoría y logros de otros tiempos.

Javier Mascherano lo vio venir hace algunas fechas y se fue. Por que era el que corría y defendía muy solo, ya no había socios a su altura. Ni Marcos Rojo para marcar. Ni Gastón Fernández para jugar. Ni Mateo Retegui arriba. Gente que supo acompañar muy bien como Jonathan Schunke y Facundo Sánchez en defensa; ni Nahuel Estévez en el medio... El proceso de reconstrucción que quiso encarar Leandro Desábato junto a un ídolo del Club como Rodrigo Braña, apenas duró 10 partidos y donde no pudo ganar ni un solo partido (perdió 7 y empató 3). y si hablamos de racha, contando 5 más de Milito, el Pincha llegó a 15 partidos sin ganar (la peor racha en la historia).

Tal vez, si no se hubiese hecho público lo del Ruso Zielinski, el Chavo se iba igual por que los números hablan por sí solos de lo que fue su proceso.

NO ALCANZÓ PARA CAMBIAR EL RUMBO NI LO QUE ESTABA EN JUEGO

Porque ayer por la tarde había un partido interesante (un tanto bizarro por que era por la 1° fecha de una Copa que no existe más), ya que el que ganaba se metía en copas internacionales. Pero ni eso alcanzó. Fue una copia de otros encuentros anteriores. El Pincha tuvo situaciones de peligro para concretar y no lo hizo, mientras que el rival (muchas veces llegando menos) lo puso en apuros y le convirtió, con poco.

Y una vez más, gracias a las intervenciones de Andújar, no perdió por más goles. Hoy, el “uno” y capitán albirrojo, es el único que se salva; después, el pibe David Ayala. El resto, poco... poquito... y algunos nada.

Por que si bien la primera jugada clara fue para el local donde Andújar le ahogó el grito de gol a Gabriel Hachen, al desviar su remate, después Estudiantes tuvo la iniciativa. Angel González por derecha encontró la llave para atacar, y en una cedió a Darío Sarmiento y el pibe no la terminó bien.

Y luego Sarmiento asistió a Leandro Díaz que convirtió, pero Trucco lo invalidó. Rápidamente hubo otra llegada albirroja, el Demonio García asistió a Tití Rodríguez y esta vez el golero Ezequiel Unsain salvó bien.

Con 14 partidos sin ganar, más el de Copa Argentina, es la peor racha de la historia profesional

David Ayala se paró bien en el medio, los laterales pasaban con criterio al ataque, y en una de esas Leonardo Godoy por derecha llegó a posición de gol, el defensor remató y Unsain otra vez dijo “no” tapando con el pecho.

El Pincha ya jugaba con uno más tras haber sido expulsado Merentiel por un codazo a Godoy. Estudiantes estaba plantado en ataque y Unsain andaba a los revolcones en el área del Halcón, llegó una insólita tarjeta roja para Angel González pisando los 40 minutos, por exceso verbal.

La última de la etapa inicial sería para Estudiantes, donde el Loco Díaz se fue con pelota dominada, pero el golero local tapó su remate nuevamente. Una constante del ciclo, generar situaciones y errarlas. A esa altura merecía estar arriba en el marcador.

El técnico Hernán Crespo se dio cuenta fácil que su equipo no jugaba bien y no llegaba hasta el arco Pincharrata. Salió a los 45 minutos con un doble cambio; Desábato intentó generar un poco más de fútbol y lo metió también a Mauro Díaz por Sarmiento. Los técnicos buscaban “jugar su partido” con las variantes, el empate no servía y tendría sabor a nada.

AMBOS SALIERON A BUSCAR EL ARCO DE ENFRENTE

Los dos equipos con más espacio salieron a buscar el gol, el León llegó bien con Diego García y Mauro Díaz, ninguno tuvo decisión para patear y todo se diluyo; enseguida tras una escalada de Godoy, la pelota le quedó a García que le pegó mal. Y sobre los 14 minutos Nazareno Colombo bajó dentro del área a Larralde y Trucco cobró penal. Fue Brian Romero, pero una vez más, “enorme” Andújar lo tapó y evitó la caída de su arco. Se jugó hacia su izquierda, la tocó, pegó en el poste y la embolsó.

El fútbol se define en las áreas, esa es una gran verdad futbolera, y Estudiantes falló en ambas, atacando y defendiendo. Por que si bien Desábato mandó a la cancha a dos puntas como Di Pizio y Cauteruccio (por Leandro Díaz y García), llegarían minutos fatales para los albirrojos.

A los 22 minutos, Francisco Pizzini tomó un pase de Ramírez y se fue para el arco de Andújar ante nuevas dudas en la última línea. Pizzini definió bien y puso el 1-0. Y no se había terminado de acomodar el Pincha del cachetazo, que recibió otro tan solo 3 minutos después. Pizzini se fue por la izquierda, otra vez la defensa mostrando su vulnerabilidad, y tras un centro rasante hacia atrás, casi en la puerta del área chica Valentín Larralde solo remató al gol decretando el 2-0.

UN CIERRE DE CICLO EN MEDIO DE UNA CRISIS DEPORTIVA

En esos últimos 20 minutos Defensa fue a buscar el tercero para ampliar la diferencia (necesitaba hacer 4 para llegar a la Libertadores) y Andújar se lo tapó a Romero. Estudiantes fue con más ganas que ideas tirando centros al área local. Godoy exigió otra vez a Unsain que sacó al córner, y sobre los 43 minutos en un pelota parada con un tiro libre que llovió al área desde la derecha, Unsain le tapó el cabezazo a Martín Cauteruccio, y el rebote lo tomó el pibe Gaspar Di Pizio que la mandó a guardar delante del arco, para descontar.

En tiempo de descuento el Pincha fue a buscar el empate, al menos para “salvar la ropa”, pero no estuvo fino una vez más a la hora de definir. El partido ya estaba cerrado, como el ciclo del Chavo Desábato en Estudiantes y la llegada del Ruso Zielinski.

“Triste, solitario y final”, el título de la obra maestra de Osvaldo Soriano, es un buen resumen del ciclo de Leandro Desábato, que terminó poniendo la cara (como alguna vez el Chino Benítez) por “proyectos” que en el fútbol, muy difícilmente se cumplen.